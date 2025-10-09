Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! "Nu mai poate să o susțină" - Antena Sport

De numele lui se leagă mari performanţe ale unul club celebru din România, dar de aproape un deceniu a decis să treacă în umbră. Vorbim despre Nicolae Badea, care ani la rând a cunoscut succesul cu Dinamo Bucureşti. Cum el a decis să se retragă de la FC Dinamo, el a rămas acţionar la ACS FC Dinamo.

În fotbalul românesc există trei echipe care poartă denumirea “Dinamo”: SC Dinamo 1948 SA, din SuperLiga, CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, aflată în Liga 2, și ACS FC Dinamo – club deţinut de Nicolae Badea. Echipa a activat anul trecut în Liga a 3-a, dar din vară omul de afaceri a hotărât să nu mai înscrie echipa în campionat.

Cel care a fost team-manager la echipă, Dănuț Lupu, susţine că omul de afaceri a luat această hotărâre pentru a limita pierderile financiare. În prezent, clubul există, dar susţine echipe de juniori, fără a mai activa în eşaloane superioare.

“Din păcate, mie îmi pare rău, domnul Badea a luat o hotărâre și a desființat echipa din Liga 3. Acum mai avem două grupe de copii și juniori și încercăm să refacem puțin și academia completă.

(n.r. De ce a renunțat? Bănuiesc că nu din motive materiale) O să pară surprinzător, dar domnul Badea nu mai poate să o susțină”, a spus Dănuț Lupu, la Prietenii lui Ovidiu.