Ianis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial” - Antena Sport

Publicat: 9 octombrie 2025, 23:19

Ianis Hagi a marcat în România - Moldova 2-1/ Hepta

Ianis Hagi a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. Internaționalul român a fost căpitan și decar al „tricolorilor” în duelul de pregătire disputat înaintea confruntării cu Austria. Partida „de foc” va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Ianis Hagi a reușit să marcheze în duelul cu Moldova, în minutul 44. Celălalt gol al „tricolorilor” a fost marcat de Louis Munteanu, în minutul 12, iar pentru moldoveni a punctat Daniel Dumbrăvanu, după o fază la care Ionuț Radu a cerut fault în atac,

Ianis Hagi, prima reacție după România – Moldova 2-1

Ianis Hagi s-a declarat bucuros de victoria obținută de „tricolori”, fiind însă cu gândul la duelul cu Austria. Internaționalul român s-a declarat convins că naționala se poate impune în duelul din preliminariile World Cup 2026.

Totodată, Ianis Hagi a subliniat că e de datoria sa și a celorlalți jucători experimentați din lotul naționalei să-i facă să se adapteze cât mai bine și pe debutanții lui Mircea Lucescu. În meciul cu Moldova, Kevin Ciubotaru, Cătălin Cîrjan, Ștefan Baiaram și Lisav Eissat au debutat sub „tricolor”.

“Voiam să câştigăm meciul, să jucăm bine. Victoriile aduc pozitivitate în grup, moral, chiar dacă e un amical. Acum trebuie să pregătim cât mai bine meciul cu Austria şi trebuie să îl câştigăm.  

Banderola e o responsabilitate în plus. Ai o naţiune în spate care te susţine şi are aşteptări. Sunt fericit că am purtat banderola pentru a doua oară, însă important era să îmi ajut colegii, să câştigăm, să aplicăm ce am lucrat săptămâna aceasta, iar lucrurile pozitive să le punem în practică cu Austria.  

Într-adevăr, cu mulţi nu am mai jucat împreună, dar suntem la echipa naţională pentru un motiv. Nu doar pentru calităţi tehnice, ci tactice. Trebuie să ne adaptăm. Cred că mulţi dintre noi am jucat diferite sisteme şi avem o experienţă vastă şi putem să ne adaptăm repede. Iar cei cu mai puţină experienţă, depinde de noi să îi ajutăm cât mai mult. Am încercat să vorbesc cu ei, să îi ţin conectaţi. Sunt lucruri bune, au fost şi lucruri mai puţin bune.  

Datoria mea e să dau 100%, apoi deciziile sunt la antrenor. Ei ştiu că eu sunt un jucător polivalent. Când joc în mijloc am evoluţii bune la naţională, îmi place şi în bandă, dar nea Mircea mă ştie foarte bine şi sunt dispus să joc cât doreşte dânsul. Sper ca de fiecare dată să îmi ajut echipa, nu doar cu goluri şi pase de gol. De mic am avut această calitate, comunic mult pe teren, încerc să îi ajut cu tot ce pot, cu experienţa mea. Acum ne concentrăm pe Austria.

De ce să nu batem Austria? Am bătut Elveţia, am bătut echipe importante. Şi noi avem un nivel bun. E clar, ultimele meciuri nu au fost aşa cum ne-am dorit. Ne lipsesc anumiţi jucători, dar suntem încrezători şi avem puterea să câştigăm acasă.  

Sincer să fiu, chiar nu mă interesează, atâta timp cât suntem la Mondiale. Vrem să îi batem, să îi dăm la o parte şi să mergem la Mondiale ”, a declarat Ianis Hagi, pentru AntenaSport.

