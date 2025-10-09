Ianis Hagi, cu gândul la meciul cu Austria după victoria cu Moldova: „Vrem să-i batem și să mergem la Mondial” - Antena Sport

Ianis Hagi a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. Internaționalul român a fost căpitan și decar al „tricolorilor” în duelul de pregătire disputat înaintea confruntării cu Austria. Partida „de foc” va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Ianis Hagi a reușit să marcheze în duelul cu Moldova, în minutul 44. Celălalt gol al „tricolorilor” a fost marcat de Louis Munteanu, în minutul 12, iar pentru moldoveni a punctat Daniel Dumbrăvanu, după o fază la care Ionuț Radu a cerut fault în atac,

Ianis Hagi, prima reacție după România – Moldova 2-1

Ianis Hagi s-a declarat bucuros de victoria obținută de „tricolori”, fiind însă cu gândul la duelul cu Austria. Internaționalul român s-a declarat convins că naționala se poate impune în duelul din preliminariile World Cup 2026.

Totodată, Ianis Hagi a subliniat că e de datoria sa și a celorlalți jucători experimentați din lotul naționalei să-i facă să se adapteze cât mai bine și pe debutanții lui Mircea Lucescu. În meciul cu Moldova, Kevin Ciubotaru, Cătălin Cîrjan, Ștefan Baiaram și Lisav Eissat au debutat sub „tricolor”.

“Voiam să câştigăm meciul, să jucăm bine. Victoriile aduc pozitivitate în grup, moral, chiar dacă e un amical. Acum trebuie să pregătim cât mai bine meciul cu Austria şi trebuie să îl câştigăm.