“Dor. Clipe pe care nu mai vrem să le trăim” Mesajul postat pe contul naţionalei după ratarea Mondialului!

Pe contul de Facebook al echipei naţionale de fotbal a României au fost publicate imagini cu tricolorii după ratarea calificării la Mondial. Printre imagini, cele cu Nicolae Stanciu (32 de ani), cu lacrimi în ochi.
Mesajul a fost şi unul de îmbărbătare pentru tricolori. România speră la un parcurs bun în UEFA Nations League după ratarea calificării la Mondial şi, ulterior, la calificarea la Campionatul European.
Mesajul postat pe contul FRF după ce România a ratat Mondialul din 2026
“Imagini care dor. Clipele pe care nu mai vrem să le trăim…
Am pierdut un meci și odată cu el am ratat calificarea la Campionatul Mondial, dar această înfrângere trebuie să fie doar o etapă, nu o definiție a ceea ce suntem. Din cenușa serii trecute, trebuie să clădim o echipă mai puternică, mai determinată, mai flămândă de succes. Și doar împreună putem realiza asta!
Capul sus, tricolori! Drumul continuă #HaiRomania 🇷🇴”, a fost mesajul postat pe contul de Facebook al echipei naţionale.
Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.
