Home | Fotbal | Echipa naţională | “Dor. Clipe pe care nu mai vrem să le trăim” Mesajul postat pe contul naţionalei după ratarea Mondialului!

“Dor. Clipe pe care nu mai vrem să le trăim” Mesajul postat pe contul naţionalei după ratarea Mondialului!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 19:09

Comentarii
Dor. Clipe pe care nu mai vrem să le trăim Mesajul postat pe contul naţionalei după ratarea Mondialului!

Nicolae Stanciu, în lacrimi după ce România a ratat Mondialul / captura video Facebook FRF

Pe contul de Facebook al echipei naţionale de fotbal a României au fost publicate imagini cu tricolorii după ratarea calificării la Mondial. Printre imagini, cele cu Nicolae Stanciu (32 de ani), cu lacrimi în ochi.

Mesajul a fost şi unul de îmbărbătare pentru tricolori. România speră la un parcurs bun în UEFA Nations League după ratarea calificării la Mondial şi, ulterior, la calificarea la Campionatul European.

Mesajul postat pe contul FRF după ce România a ratat Mondialul din 2026

“Imagini care dor. Clipele pe care nu mai vrem să le trăim…

Am pierdut un meci și odată cu el am ratat calificarea la Campionatul Mondial, dar această înfrângere trebuie să fie doar o etapă, nu o definiție a ceea ce suntem. Din cenușa serii trecute, trebuie să clădim o echipă mai puternică, mai determinată, mai flămândă de succes. Și doar împreună putem realiza asta!

Capul sus, tricolori! Drumul continuă #HaiRomania 🇷🇴”, a fost mesajul postat pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui violA decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Soluția găsită de ANRE pentru ca românii să evite facturile uriașe la gaz și curent. Cum vor fi date, de fapt, alertele la depășirea consumului. Marea problemă a măsurii
Fanatik.ro
Soluția găsită de ANRE pentru ca românii să evite facturile uriașe la gaz și curent. Cum vor fi date, de fapt, alertele la depășirea consumului. Marea problemă a măsurii
20:00

LIVE TEXTKosovo U21 – România U21 0-0. Tricolorii lui Costin Curelea continuă drumul către EURO 2027
19:52

Nicolescu și Kopic au văzut din tribune înfrângerea cu Turcia: „Fotbalul îți arată unde te afli”
19:47

“Ca mielul la tăiere” Tricolorii, atacaţi dur după ratarea Mondialului: “N-avem jucător de 6-7 milioane”
19:25

România U20 – Polonia U20 0-1. Tricolorii, învinşi cu un gol direct din corner! Gafă uriaşă a portarului Sandu
19:20

Transfer de 5 stele pentru Chivu. Omul care a scris istorie la Real Madrid, aproape de Inter
19:01

Primă uriașă pentru jucătorii din Kosovo, dacă vor obține calificarea la World Cup 2026! Anunțul făcut de Guvern
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț