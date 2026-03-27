Nicolescu și Kopic au văzut din tribune înfrângerea cu Turcia: „Fotbalul îți arată unde te afli”

Sebastian Ujica Publicat: 27 martie 2026, 19:52

Fotbalistii romani Stefan Baiaram, Radu Dragusin, Nicusor Bancu, Andrei Burca, Florin Tanase si Marian Aioanei saluta galeria dupa meciul de fotbal dintre Turcia si Romania / SPORT PICTURES

Naţionala României va întâlni Slovacia, marţi, de la ora 21.45, la Bratislava, într-un meci amical, stabilit conform programului UEFA. Duelul va fi live pe Antena 1.

România nu a reușit să se califice în finala barajului pentru Campionatul Mondial, astfel că meciul cu Slovacia este cel de „adio” pentru Mircea Lucescu.

Mesajul lui Nicolescu după Turcia-România

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a lăsat pentru câteva ore treburile de la club pentru a fi alături de echipa națională a României. La fel ca antrenorul echipei, care a lăsat pentru două zile responsabilitatea antrenamentelor în mâinile lui Florentin Petre.

„Am fost prezent aseară la meciul dintre Turcia și România alături de Zeljko Kopic, într-un context care nu oferă prea multe motive de entuziasm și tocmai de aceea obligă la un tip de luciditate mai rar întâlnit.

Fotbalul nu are întotdeauna delicatețea de a-ți confirma așteptările, dar are consecvența de a-ți arăta, fără menajamente, unde te afli. Dincolo de rezultat, rămâne însă ideea de a construi în același sens, de a privi același joc și de a înțelege că direcțiile serioase nu se stabilesc în momentele convenabile, ci exact în cele incomode.

Unele lucruri se spun public, altele se înțeleg dintr-o simplă prezență comună” a scris Andrei Nicolescu pe pagina sa de Instagram.

 

 
