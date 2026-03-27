Kosovo U21 – România U21 LIVE TEXT (20:00). Tricolorii lui Costin Curelea continuă drumul către EURO 2027

Daniel Işvanca Publicat: 27 martie 2026, 16:13

Kosovo - România / Sportpictures

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României continuă drumul către Campionatul European din 2027 și înfruntă selecționata statului Kosovo, în runda a șasea a fazei grupelor. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Selecționata pregătită de Costin Curelea se află pe locul al patrulea după cinci meciuri disputate, fiind la șase puncte de locul al doilea și la opt de liderul Spania.

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României continuă luptă către calificarea la Campionatul European din 2027, iar tricolorii pregătiți de Costin Curelea au nevoie neapărat de victorie pentru a păstra șanse.

Disputa tur, care a avut loc pe stadionul ”Emil Alexandrescu” Din Iași, s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Echipele probabile la Kosovo U21 – România U21

  • România U21: Lefter – A. Dorobanțu, Duțu, Tudose, Borza – Vulturar, D. Matei, Boțogan- Musi, Vermeșan, Biliboc. Antrenor: Costin Curelea
  • Kosovo U21: Seji – Shala, Selmonaj, Parduzi, Sadriu – Ademi, Zeqiri, Muqaj – Jashari, Hasani, Bujupi. Antrenor: Hekuran Kryeziu

Lotul convocat de Costin Curelea:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București)
  • Fundași: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia)
  • Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)
  • Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Programul României U21 în preliminarii:

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2
  • 31 martie 2026, ora 19:00: România – San Marino
  • 5 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România
