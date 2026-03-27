Primă uriașă pentru jucătorii din Kosovo, dacă vor obține calificarea la World Cup 2026! Anunțul făcut de Guvern

Daniel Işvanca Publicat: 27 martie 2026, 19:01

Jucătorii din Kosovo / Profimedia

Naționala statului Kosovo a produs cea mai mare surpriză din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, după ce a învins selecționata Slovaciei, scor 4-3.

Micuța echipă națională este acum la doar un meci distanță de o participare istorică la turneul final de anul acesta. Finala barajului va fi împotriva Turciei lui Vicenzo Montella.

Kosovo – Turcia, meci cu miză financiară uriașă

Kosovo și Turcia vor lupta pentru un loc la Campionatul Mondial din această vară, miza financiară fiind uriașă pentru ambele selecționate. Guvernul din Kosovo a anunțat o primă specială, dacă echipă va reuși performanța de a ajunge la turneul final.

Potrivit Kos Data, un milion de euro este suma pusă în joc de Guvern pentru jucători și staff, dacă naționala va trece și de Turcia în drumul spre World Cup 2026.

Pe lângă această sumă dată de Guvern, Federația de Fotbal din Kosovo poate primi și ea aproximativ 10 milioane de euro din partea FIFA, sumă primită exclusiv pentru calificarea la Cupa Mondială.

