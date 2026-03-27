Primă uriașă pentru jucătorii din Kosovo, dacă vor obține calificarea la World Cup 2026! Anunțul făcut de Guvern

Naționala statului Kosovo a produs cea mai mare surpriză din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, după ce a învins selecționata Slovaciei, scor 4-3.
Micuța echipă națională este acum la doar un meci distanță de o participare istorică la turneul final de anul acesta. Finala barajului va fi împotriva Turciei lui Vicenzo Montella.
Kosovo – Turcia, meci cu miză financiară uriașă
Kosovo și Turcia vor lupta pentru un loc la Campionatul Mondial din această vară, miza financiară fiind uriașă pentru ambele selecționate. Guvernul din Kosovo a anunțat o primă specială, dacă echipă va reuși performanța de a ajunge la turneul final.
Potrivit Kos Data, un milion de euro este suma pusă în joc de Guvern pentru jucători și staff, dacă naționala va trece și de Turcia în drumul spre World Cup 2026.
Pe lângă această sumă dată de Guvern, Federația de Fotbal din Kosovo poate primi și ea aproximativ 10 milioane de euro din partea FIFA, sumă primită exclusiv pentru calificarea la Cupa Mondială.
🇽🇰 Kosovo government announced it will pay the national team 1 million euros if it beats Turkey on Tuesday and qualifies for the World Cup. pic.twitter.com/nyhtbfjJjm
— kos_data (@kos_data) March 27, 2026
- “Ca mielul la tăiere” Tricolorii, atacaţi dur după ratarea Mondialului: “N-avem jucător de 6-7 milioane”
- AI-ul „s-a calificat” la Campionatul Mondial. Franța și Argentina sunt implicate
- Fanii fotbalului răsuflă ușurați. Ce spune selecționerul Argentinei despre participarea lui Messi la Mondial
- „Cât de aroganți sunt!” Italianii i-au enervat pe bosniaci. Cum au fost surprinși pe filmare
- Şi-a scos casa de 400.000 de euro la vânzare pentru a merge la World Cup 2026. Decizia nebună a unui fan