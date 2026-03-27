Transfer de 5 stele pentru Chivu. Omul care a scris istorie la Real Madrid, aproape de Inter

Sebastian Ujica Publicat: 27 martie 2026, 19:20

Cristi Chivu, în timpul unui meci al Interului / Profimedia Images

Inter Milano poate face un nou transfer răsunător în vara următoare, în condițiile în care foarte probabil va rămâne fără Hakan Calhanoglu. Este vorba despre Casemiro, jucătorul lui Manchester United, care va rămâne liber de contract.

Casemiro a confirmat în timp ce se afla în cantonamentul naționalei Braziliei, alături de care a jucat într-o partidă amicală cu Franța, că nimic nu se schimbă în situația sa: va pleca de la United.

Inter îl poate aduce gratis

Manchester United a anunțat oficial în luna ianuarie că brazilianul va pleca la finalul acestui sezon, când i se încheie contractul. După anunț, evoluțiile lui Casemiro au fost impresionante, reușind să marcheze goluri importante de la venirea lui Carrick.

Însă decizia de a pleca de la United e finală: „Sunt încă foarte fericit la Manchester, dar cred că anunțul este acum oficial. Cred cu adevărat că decizia a fost luată și este definitivă. Mă bucur de moment acum. Cred că vor exista unele momente emoționale dificile în aceste ultime meciuri la Manchester United” a spus Casemiro.

De această situație poate profita Inter, cea care vrea să aducă un jucător impunător care să evolueze în fața apărării. O altă opțiune pentru această poziție este Manu Kone de la AS Roma, însă pentru acesta Inter ar trebui să achite și o sumă de bani.

Casemiro, cel care a câștigat de 5 ori UEFA Champions League cu Real Madrid, are și varianta plecării în Major League Soccer, unde este pe lista unor cluburi ca Inter Miami sau LA Galaxy.

