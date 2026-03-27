Mesajul tricolorilor pentru români după ce naţionala a ratat World Cup 2026!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 18:18

Jucătorii României salută fanii naţionalei după meciul pierdut cu Turcia / Sport Pictures

Echipa naţională de fotbal le-a transmis, vineri, un mesaj suporterilor tricolori, în care precizează că are “o datorie morală uriaşă” faţă de toţi fanii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Seara trecută, la Istanbul, am simţit din nou dragostea şi susţinerea voastră din primul până în ultimul minut. Deşi rezultatul final nu a fost cel pe care l-am dorit cu toţii, sprijinul vostru din tribune a fost, ca de fiecare dată, la înălţime.

Regretăm profund că nu am reuşit să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv care să răsplătească efortul vostru şi pasiunea cu care ne-aţi susţinut.

Gândurile noastre se îndreaptă şi către cei peste 4 milioane de români din faţa televizoarelor, care au trăit cu sufletul la gură fiecare fază. Cifra aceasta ne onorează, dar ne şi obligă. Avem o datorie morală uriaşă faţă de voi toţi. Acum, trăim multă tristeţe, dar şi o dorinţă imensă de a corecta greşelile şi de a vă oferi bucuria pe care o meritaţi. Lupta continuă, iar unitatea acestui grup rămâne neclintită. Avem nevoie de voi să ne ridicăm şi să facem România fericită”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Reclamă
Reclamă

Slovacia – România va fi în direct marţi, de la 21:45, pe Antena 1. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Reclamă
