“Ca mielul la tăiere” Tricolorii, atacaţi dur după ratarea Mondialului: “N-avem jucător de 6-7 milioane”

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a criticat dur prestaţia tricolorilor după România – Turcia 1-0. Naţionala a ratat calificarea la Mondialul din America, din vara acestui an.

Turcii se vor lupta cu Kosovo pentru un loc la Mondialul din 2026.

Giovanni Becali, după ce naţionala a ratat Mondialul: “Ca să treci mai departe trebuie să dai gol”

„Mulți oameni de fotbal, printre care mă număr și eu, știam că putem pierde în fața unei echipe puternice, cum e Tucia. În fața unor jucători care au rezolvat meciul printr-o simplă pasă cu finalizare. Noi ne-am dus acolo ca mielul la tăiere. Ca să treci mai departe trebuie să dai gol. Mă uitam la Bîrligea, sărăacul, care nu știa unde îi e capul. El era singur.

Rațiu, se vorbește în Spania, că îl vrea Barcelona, că dă 20 de milioane. Când dă de un jucător ca Yildiz, ai văzut. Ce face Yildiz făcea Dumitrache acum 60 de ani.

(n.r.: Cât valora Rațiu după meciul de aseară?) Rațiu valora 3-4-5 milioane. Pentru că joacă în Spania. La cum a jucat ieri, asta e suma. Noi nu am avut ieri un jucător care să treacă de 6-7 milioane. Măcar prin jocul exprimat ieri să îi dai o notă de 6-7 milioane”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.