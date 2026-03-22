Ianis Hagi, apariţie de senzaţie în cantonamentul naţionalei. Primii “tricolori” ajunşi la Mogoşoaia

Ianis Hagi a atras toate privirile în cantonamentul naţionalei. Fiul “Regelui” a ajuns la Mogoşoaia, unde au început să se strângă “tricolorii” în vederea pregătirii duelului cu Turcia.
România îi va înfrunta pe turci în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Partida se va disputa joi, de la ora 19:00. Dacă se vor impune, “tricolorii” vor înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo, în finala play-off-ului.
Ianis Hagi a fost îmbrăcat elegant, într-un sacou vişiniu şi palton negru. Internaţionalul român de la Alanyaspor a purtat ochelari de soare şi o geantă de la brand de lux celebru, care costă zeci de mii de euro.
Ceilalţi jucători ajunşi în cantonamentul naţionalei sunt cei convocaţi din Liga 1, anume Marius Coman, David Miculescu, Daniel Bîrligea, Marian Aioani, Ştefan Baiaram, Nicuşor Bancu, Adrian Rus, Florin Tănase, Claudiu Petrila, Alexandru Dobre şi Vladimir Screciu. Mircea Lucescu a cerut ca etapa să fie devansat şi meciurile să se dispute mai devreme, tocmai pentru a avea cât mai repede jucătorii convocaţi la dispoziţie.
Valentin Mihăilă şi Deian Sorescu au ajuns şi ei în cantonament. La fel ca Ianis Hagi, cei doi au profitat de faptul că în Turcia nu s-au disputat meciuri în acest week-end, în vederea pregătirii barajului.
Lotul României pentru barajul cu Turcia
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
