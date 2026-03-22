Ianis Hagi, apariţie de senzaţie în cantonamentul naţionalei. Primii “tricolori” ajunşi la Mogoşoaia

Ianis Hagi a atras toate privirile în cantonamentul naţionalei. Fiul “Regelui” a ajuns la Mogoşoaia, unde au început să se strângă “tricolorii” în vederea pregătirii duelului cu Turcia.

România îi va înfrunta pe turci în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Partida se va disputa joi, de la ora 19:00. Dacă se vor impune, “tricolorii” vor înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo, în finala play-off-ului.

Ianis Hagi a fost îmbrăcat elegant, într-un sacou vişiniu şi palton negru. Internaţionalul român de la Alanyaspor a purtat ochelari de soare şi o geantă de la brand de lux celebru, care costă zeci de mii de euro.

Ceilalţi jucători ajunşi în cantonamentul naţionalei sunt cei convocaţi din Liga 1, anume Marius Coman, David Miculescu, Daniel Bîrligea, Marian Aioani, Ştefan Baiaram, Nicuşor Bancu, Adrian Rus, Florin Tănase, Claudiu Petrila, Alexandru Dobre şi Vladimir Screciu. Mircea Lucescu a cerut ca etapa să fie devansat şi meciurile să se dispute mai devreme, tocmai pentru a avea cât mai repede jucătorii convocaţi la dispoziţie.

Valentin Mihăilă şi Deian Sorescu au ajuns şi ei în cantonament. La fel ca Ianis Hagi, cei doi au profitat de faptul că în Turcia nu s-au disputat meciuri în acest week-end, în vederea pregătirii barajului.