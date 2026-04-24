“Mulțumesc, România!” Mesajul “Regelui” Gică Hagi la 25 de ani de la retragerea din fotbal

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 15:30

Gică Hagi / Profimedia

Pe 24 aprilie 2001, Gică Hagi s-a retras oficial din activitatea de fotbalist, la vârsta de 36 de ani. Ultimul său club a fost Galatasaray Istanbul. Meciul său de retragere a fost marcat de un eveniment festiv pe 24 aprilie 2001 – care a avut loc pe stadion ”23 august” – cu peste 60.000 de spectatori în tribune.

Gică Hagi a rememorat astăzi retragerea lui din fotbal şi a avut un mesaj de mulţumire.

“25 de ani de la Gala Hagi, meciul meu de retragere. Mulțumesc, România, pentru că mi-ai fost mereu alături: la victorii, la înfrângeri și în toate visurile mele”, a scris Gică Hagi, pe Instagram.


Tot din acel an, Gică Hagi a ales să devină selecţionerul României. A pierdut atunci barajul de calificarea la Cupa Mondială din 2002, scor 1-2 și 1-1 cu Slovenia.

Cât priveşte regtragerea lui, Gică Hagi a declarat peste ani că mai putea juca, dar a preferat să se retragă pentru ca lumea să nu-şi amintească de el într-un moment slab, de carieră.

“Puteam să mai joc, aşa am simţit. Am vrut să ies pe uşa din faţă. Cred eu că puteam să mai joc, pentru că am încheiat cu goluri la Galatasaray. Am fost cel mai bun la Galatasaray, am dat goluri în ultimele meciuri, nu simţeam că fizic nu pot să o mai duc. Problema era de antrenamente, nu mai puteam să fac pregătirea, să mă antrenez. Pentru că iar trebuia să stau mult, să mă sacrific, deplasări… jucam din 3 în 3 zile. De 17-18 ani jucam din 3 în 3 zile”, a spus Gică Hagi, într-un interviu pentru canalul de Youtube al lui Andi Moisescu.

Gică Hagi a purtat de 65 de ori banderola de căpitan al tricolorilor. A participat la 6 turnee finale: de 3 ori la Campionatul Mondial – 1990 (3 meciuri/0 goluri), 1994 (5 meciuri/3 goluri), 1998 (4 meciuri/0 goluri) si de 3 ori la Campionatul European – 1984 (2 meciuri/0 goluri), 1996 (3 meciuri/0 goluri), 2000 (3 meciuri/0 goluri).

Descoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metaleDescoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metale
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
"Daniel, stai cuminte!". Ultimele clipe din viaţa bărbatului din Neamţ care a tras cu arma în luptătorii SAS
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar. Exclusiv
VIDEOScandal la alegerile pentru președinte la FR Handbal! Circ din cauza lipsei perdelelor la cabinele de vot
Guardiola, miracolul pe care îl așteaptă Italia: “Nu te costă să visezi”. Material dedicat în Gazzetta dello Sport
Filipe Coelho, criticat aspru de Şumudică: “Schimbări catastrofale!” Iritat şi de gestul de la final: “Să-ți respecţi grupul”
Veşti proaste la Dinamo. Cât de grav s-au accidentat Mărginean şi Opruţ, anunţul lui Andrei Nicolescu
Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB
FotoNebunie în Portugalia! Echipa de liga a doua care scrie istorie și e la un pas de Europa League
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic 6 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”