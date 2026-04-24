“Mulțumesc, România!” Mesajul “Regelui” Gică Hagi la 25 de ani de la retragerea din fotbal

Pe 24 aprilie 2001, Gică Hagi s-a retras oficial din activitatea de fotbalist, la vârsta de 36 de ani. Ultimul său club a fost Galatasaray Istanbul. Meciul său de retragere a fost marcat de un eveniment festiv pe 24 aprilie 2001 – care a avut loc pe stadion ”23 august” – cu peste 60.000 de spectatori în tribune.
Gică Hagi a rememorat astăzi retragerea lui din fotbal şi a avut un mesaj de mulţumire.
“25 de ani de la Gala Hagi, meciul meu de retragere. Mulțumesc, România, pentru că mi-ai fost mereu alături: la victorii, la înfrângeri și în toate visurile mele”, a scris Gică Hagi, pe Instagram.
Tot din acel an, Gică Hagi a ales să devină selecţionerul României. A pierdut atunci barajul de calificarea la Cupa Mondială din 2002, scor 1-2 și 1-1 cu Slovenia.
Cât priveşte regtragerea lui, Gică Hagi a declarat peste ani că mai putea juca, dar a preferat să se retragă pentru ca lumea să nu-şi amintească de el într-un moment slab, de carieră.
“Puteam să mai joc, aşa am simţit. Am vrut să ies pe uşa din faţă. Cred eu că puteam să mai joc, pentru că am încheiat cu goluri la Galatasaray. Am fost cel mai bun la Galatasaray, am dat goluri în ultimele meciuri, nu simţeam că fizic nu pot să o mai duc. Problema era de antrenamente, nu mai puteam să fac pregătirea, să mă antrenez. Pentru că iar trebuia să stau mult, să mă sacrific, deplasări… jucam din 3 în 3 zile. De 17-18 ani jucam din 3 în 3 zile”, a spus Gică Hagi, într-un interviu pentru canalul de Youtube al lui Andi Moisescu.
Gică Hagi a purtat de 65 de ori banderola de căpitan al tricolorilor. A participat la 6 turnee finale: de 3 ori la Campionatul Mondial – 1990 (3 meciuri/0 goluri), 1994 (5 meciuri/3 goluri), 1998 (4 meciuri/0 goluri) si de 3 ori la Campionatul European – 1984 (2 meciuri/0 goluri), 1996 (3 meciuri/0 goluri), 2000 (3 meciuri/0 goluri).
