“Mulțumesc, România!” Mesajul “Regelui” Gică Hagi la 25 de ani de la retragerea din fotbal

Pe 24 aprilie 2001, Gică Hagi s-a retras oficial din activitatea de fotbalist, la vârsta de 36 de ani. Ultimul său club a fost Galatasaray Istanbul. Meciul său de retragere a fost marcat de un eveniment festiv pe 24 aprilie 2001 – care a avut loc pe stadion ”23 august” – cu peste 60.000 de spectatori în tribune.

Gică Hagi a rememorat astăzi retragerea lui din fotbal şi a avut un mesaj de mulţumire.

“25 de ani de la Gala Hagi, meciul meu de retragere. Mulțumesc, România, pentru că mi-ai fost mereu alături: la victorii, la înfrângeri și în toate visurile mele”, a scris Gică Hagi, pe Instagram.



Tot din acel an, Gică Hagi a ales să devină selecţionerul României. A pierdut atunci barajul de calificarea la Cupa Mondială din 2002, scor 1-2 și 1-1 cu Slovenia.

Cât priveşte regtragerea lui, Gică Hagi a declarat peste ani că mai putea juca, dar a preferat să se retragă pentru ca lumea să nu-şi amintească de el într-un moment slab, de carieră.