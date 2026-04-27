Cosmin Contra nu a uitat că Gică Hagi a fost “critic” cu el. Ce spune despre viitorul lui la naţională: “Vom vedea”

Radu Constantin Publicat: 27 aprilie 2026, 15:05

Cosmin Contra nu a uitat că Gică Hagi a fost critic cu el în perioada în care a fost selecţioner. Acum, “Regele” a fost instalat şi a promis la prima conferinţă de presă că vor veni rezultate la echipa naţională.

Contra crede că se va vedea din primele meciuri dacă Hagi va avea succes sau nu pe banca României.

“Îi doresc multă baftă domnului Hagi! Indiferent de cine a fost selecționerul României, domnul Hagi a fost în multe momente critic cu alegerile făcute, cel puțin în perioada în care am fost eu. Să vedem cum va face dânsul selecția, îi doresc din toată inima să fie mai inspirat ca ceilalți selecționeri care am fost la națională.

Nu am putut să facem mai mult decât am făcut la vremea respectivă. Domnul Hagi îi cunoaște foarte bine pe jucători, pentru că mulți au trecut pe la academia dânsului. Poate va reuși să aibă această baghetă magică și să transforme naționala.

Nu este ușor nici să fii selecționer, dar nici antrenor. Am văzut la conferința de presă că dânsul este foarte optimist și chiar m-aș bucura să schimbe fața naționalei. Vom vedea la primele lucruri dacă se va întâmpla acest lucru”, a spus Cosmin Contra, pentru digisport.ro.

Gică Hagi va debuta pe banca României cu două meciuri amicale, în luna iunie: cu Georgia, la Tbilisi (2 iunie), și cu Țara Galilor (6 iunie).

Recomandări

Citește și:
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați și Tulcea. Un general în rezervă, avertisment dur: „Avem lipsuri”
17:00

Programul complet al Marelui Premiu de la Miami. Cursa e duminică (22:50, Antena 1 şi AntenaPLAY)
16:52

Crina Pintea, prima reacție după tragerea la sorți a Final Four-ului Ligii Campionilor: „Vom juca cu inima”
16:49

Foto„Unde erai când a marcat Sparwasser?” Ziua în care Germania de Est a învins Germania de Vest la Cupa Mondială
16:42

Adrian Mutu nu a iertat pe nimeni de la Rapid, după eșecul cu Dinamo: „Nu sunt atât de inteligenți”
16:38

Elias Charalambous a aterizat în România! Se va întâlni cu Gigi Becali! Ce a spus despre întoarcerea la FCSB
16:26

NEWS ALERTCSM București, duel cu Metz în Final Four-ul Ligii Campionilor! „Tigroaicele”, în fața unei performanțe uriașe
Vezi toate știrile
1 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 2 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 3 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 4 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 5 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 6 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor