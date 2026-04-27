Cosmin Contra nu a uitat că Gică Hagi a fost “critic” cu el. Ce spune despre viitorul lui la naţională: “Vom vedea”

Cosmin Contra nu a uitat că Gică Hagi a fost critic cu el în perioada în care a fost selecţioner. Acum, “Regele” a fost instalat şi a promis la prima conferinţă de presă că vor veni rezultate la echipa naţională.

Contra crede că se va vedea din primele meciuri dacă Hagi va avea succes sau nu pe banca României.

“Îi doresc multă baftă domnului Hagi! Indiferent de cine a fost selecționerul României, domnul Hagi a fost în multe momente critic cu alegerile făcute, cel puțin în perioada în care am fost eu. Să vedem cum va face dânsul selecția, îi doresc din toată inima să fie mai inspirat ca ceilalți selecționeri care am fost la națională.

Nu am putut să facem mai mult decât am făcut la vremea respectivă. Domnul Hagi îi cunoaște foarte bine pe jucători, pentru că mulți au trecut pe la academia dânsului. Poate va reuși să aibă această baghetă magică și să transforme naționala.

Nu este ușor nici să fii selecționer, dar nici antrenor. Am văzut la conferința de presă că dânsul este foarte optimist și chiar m-aș bucura să schimbe fața naționalei. Vom vedea la primele lucruri dacă se va întâmpla acest lucru”, a spus Cosmin Contra, pentru digisport.ro.