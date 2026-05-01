Biletele pentru primul meci al lui Gică Hagi pe banca României vor fi puse în vânzare pe 2 mai. Anunţul FRF

Dan Roșu Publicat: 1 mai 2026, 17:48

Fani România - frf.ro

Biletele pentru primul meci al lui Gică Hagi pe banca României, duelul cu Georgia de la Tbilisi, vor fi puse în vânzare online începând cu 2 mai. Partida amicală va avea loc pe 2 iunie, pe stadionul “Mikheil Meskhi”.

Fanii tricolorilor vor primi puţin peste 1300 de bilete, iar la fiecare comandă se vor putea achiziona maximum 4 bilete.

Bilete pentru Georgia – România, online de pe 2 mai

“Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români.

Prețul unui tichet este de aproximativ 66 RON, iar locurile sunt repartizate în sectoarele 29 și 30. Sunt disponibile pentru suporterii români 1.326 de bilete.

Pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă”, se arată pe frf.ro.

