Home | Fotbal | Echipa naţională | Geniul Gică Hagi! Dezvăluirea făcută de Ion Țiriac despre noul selecționer al României: “Vorbea singur”

Geniul Gică Hagi! Dezvăluirea făcută de Ion Țiriac despre noul selecționer al României: “Vorbea singur”

Andrei Nicolae Publicat: 25 aprilie 2026, 14:46

Comentarii
Geniul Gică Hagi! Dezvăluirea făcută de Ion Țiriac despre noul selecționer al României: Vorbea singur

Gică Hagi și Ion Țiriac, la un eveniment / Hepta

Ion Țiriac a discutat recent despre revenirea lui Gică Hagi la naționala României după 25 de ani și a povestit cu această ocazie un moment cu “Regele” în prim-plan care l-a marcat. Miliardarul român a dezvăluit cum antrenorul de 61 de ani urmărea un meci la televizor și înțelegea și anticipa tot ce se petrecea sau urma să se întâmple pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a devenit luni în mod oficial noul selecționer al României, după ce a fost prezentat de FRF în cadrul unei conferințe în care și-a stabilit ideile și strategia pentru mandatul său. Subiectul revenirii “Regelui” la cârma reprezentativei noastre a atras enorm de multe reacții, iar Ion Țiriac și-a expus și el părerea.

Povestea fabuloasă a lui Ion Țiriac alături de Gică Hagi

Fostul mare tenismen român crede că Hagi și-a asumat o poziție extrem de dificilă acceptând rolul de selecționer, însă a povestit și o întâmplare care în viziunea sa, explică de ce fostul decar al Generației de Aur ar fi omul potrivit pentru un asemenea post. Țiriac a mărturisit cum a urmărit un meci alături de “Rege” și cum urmărea fostul mare fotbalist jocul, exact cum face el cu “sportul alb”.

Eu am avut privilegiul să stau lângă el, cred că era la mine acasă, când a fost el bolnav și avea piatra aia la rinichi. Ne uitam la meci, că el nu a putut să meargă, trebuia să se opereze. Și vorbea singur.

Și din ce vorbea singur, eu mă uitam pe dreptunghiul ăla de televizor și îmi dădeam seama că este absolut logic, normal, ce se întâmplă sau ce se va întâmpla în momentul următor.

Reclamă
Reclamă

Exact cum mă uit eu la un meci de tenis și nu pot să mă uit niciodată ca un om normal. Eu mă uit numai la picioare, mă uit la poziția în care e jucătorul, mă uit cum se așază la minge și pot să spun înainte să o lovească unde se duce, de ce se duce și când face dublă greșeală.

Așa și dumnealui cu fotbalul. Sigur, însă, că este un job foarte ingrat cel de selecționer: ai 24 de jucători în 24 de colțuri ale lumii. Și dacă e greu și pentru un antrenor de club…“, a povestit fostul tenismen, potrivit digisport.ro.

Gică Hagi a avut deja o primă acțiune ca selecționer, desfășurând o ședință de peste trei ore cu Mihai Stoichiță și 12 antrenori de la loturile de tineret și juniori.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Fanatik.ro
Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin acesta și soția sa
14:42

14:25

14:17

14:00

13:27

13:06

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
