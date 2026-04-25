Geniul Gică Hagi! Dezvăluirea făcută de Ion Țiriac despre noul selecționer al României: “Vorbea singur”

Ion Țiriac a discutat recent despre revenirea lui Gică Hagi la naționala României după 25 de ani și a povestit cu această ocazie un moment cu “Regele” în prim-plan care l-a marcat. Miliardarul român a dezvăluit cum antrenorul de 61 de ani urmărea un meci la televizor și înțelegea și anticipa tot ce se petrecea sau urma să se întâmple pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a devenit luni în mod oficial noul selecționer al României, după ce a fost prezentat de FRF în cadrul unei conferințe în care și-a stabilit ideile și strategia pentru mandatul său. Subiectul revenirii “Regelui” la cârma reprezentativei noastre a atras enorm de multe reacții, iar Ion Țiriac și-a expus și el părerea.

Povestea fabuloasă a lui Ion Țiriac alături de Gică Hagi

Fostul mare tenismen român crede că Hagi și-a asumat o poziție extrem de dificilă acceptând rolul de selecționer, însă a povestit și o întâmplare care în viziunea sa, explică de ce fostul decar al Generației de Aur ar fi omul potrivit pentru un asemenea post. Țiriac a mărturisit cum a urmărit un meci alături de “Rege” și cum urmărea fostul mare fotbalist jocul, exact cum face el cu “sportul alb”.

“Eu am avut privilegiul să stau lângă el, cred că era la mine acasă, când a fost el bolnav și avea piatra aia la rinichi. Ne uitam la meci, că el nu a putut să meargă, trebuia să se opereze. Și vorbea singur.

Și din ce vorbea singur, eu mă uitam pe dreptunghiul ăla de televizor și îmi dădeam seama că este absolut logic, normal, ce se întâmplă sau ce se va întâmpla în momentul următor.