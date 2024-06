Imagini de la ultimul antrenament al naţionalei înainte de meciul cu Bulgaria! Stanciu, execuţie superbă din lovitură liberă! - Antena Sport

„E un moment pentru care am muncit, pentru care am făcut eforturi, sacrificii. Rămâne un moment care a fost atras, în primul rând, de eforturile băieţilor şi de eficienţa de care echipa avea nevoie. E un moment pe care îl pregătim cu maxim entuziasm, bucurie. În acelaşi timp şi cu doză foarte mare de responsabilitate. Trecem la următorul nivel.Dacă am ajuns la EURO a fost pentru că ne-am ridicat nivelul de competitivitate şi tot ce derivă de acolo: atitudine, mentalitate, implicare, spirit, sacrificiu, organizare de joc. De acum vorbim de cu totul altă provocare.

Am arătat că suntem suficient de competitivi să ne calificăm la un turneu final după 8 ani de zile, chiar să câştigăm grupa, neînvinşi. Acum, provocarea mare este să facem pasul către următorul nivel şi să arătăm că suntem suficient de competitivi ca să producem un turneu final bun şi eficient. De ce nu, să mai scriem o pagină pentru istoria echipei naţionale a României”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Bulgaria.

România – Bulgaria – echipele probabile

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Nedelcearu, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Pușcaș, Florinel Coman

Rezerve: Horațiu Moldovan, Târnovanu, Sava, Mogoș, Adrian Rus, Racovițan, Cicâldău, Șut, Olaru, Grameni, Mihăilă, Ianis Hagi, Drăguș, Bîrligea

Absenți: Andrei Burcă (nerefăcut), Denis Alibec, Deian Sorescu (incerți)

Selecționer: Edi Iordănescu (45 de ani)

Bulgaria: Mitov – Antonov, Nedyalkov, Atanasov, A. Petkov – Gruev, Kostadinov, Krastev – Delev, Despodov, Kirilov