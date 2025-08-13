Nicolae Stanciu a vorbit despre șansele României la World Cup 2026: "Mai mici decât la început" - Antena Sport

Nicolae Stanciu, căpitanul națioalei României, a oferit în Italia un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, acolo unde a ajuns după transferul la Genoa. În așteptarea startului de sezon, mijlocașul a vorbit despre parcursul său din carieră, dar și despre șansele țării noastre de a mai merge la Cupa Mondială din 2026, turneu transmis exclusiv în universul Antena.
În acest moment, România are șase puncte după patru etape și șansele de a se mai califica direct la turneul final sunt extrem de mici.
Nicolae Stanciu: “Trebuia să joc într-un campionat puternic mai devreme”
Fotbalistul de 32 de ani al naționalei României a ajuns în această vară în premieră într-un campionat din categoria celor mai tari din Europa, respectiv din Top 5. Până la mutarea la Genoa, Stanciu mai evoluase la un nivel bun pe “bătrânul continent” la Anderlecht și Sparta Praga până să se transfere în Asia.
Mijlocașul și-a exprimat părerea de rău cu privire la parcursul său din carieră, deși admite că nu are vreun regret legat de alegerile pe care le-a făcut.
“Trebuia să joc într-un campionat puternic mai devreme, dar așa a fost să fie cariera mea. Nu am regrete, nu am avut decizii grele de luat, însă perioada petrecută în China, în pandemie, a fost foarte dificilă“, a declarat căpitanul naționalei, potrivit frf.ro.
În plus, Stanciu a fost întrebat și despre șansele României de mai merge la Cupa Mondială din 2026, iar fotbalistul de 32 de își menține optimismul, deși e conștient că probabilitatea a scăzut.
“Șansele noastre sunt mai mici decât la început, dar nu am cedat. Vom lupta până la final și vedem în luna noiembrie pe ce loc vom fi. Vrem să câștigăm toate meciurile rămase“, a mai spus Stanciu.
România are în acest moment șase puncte după primele patru etape din preliminariile pentru Cupa Mondială și se află pe locul 3 în Grupa H. “Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și e la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări.