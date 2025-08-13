Închide meniul
Nicolae Stanciu a vorbit despre șansele României la World Cup 2026: "Mai mici decât la început" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a vorbit despre șansele României la World Cup 2026: "Mai mici decât la început"

Nicolae Stanciu a vorbit despre șansele României la World Cup 2026: “Mai mici decât la început”

Andrei Nicolae Publicat: 13 august 2025, 18:08

Comentarii
Nicolae Stanciu a vorbit despre șansele României la World Cup 2026: Mai mici decât la început

Nicolae Stanciu, în timpul unui interviu / YouTube FRF TV

Nicolae Stanciu, căpitanul națioalei României, a oferit în Italia un interviu pentru reprezentanții Federației Române de Fotbal, acolo unde a ajuns după transferul la Genoa. În așteptarea startului de sezon, mijlocașul a vorbit despre parcursul său din carieră, dar și despre șansele țării noastre de a mai merge la Cupa Mondială din 2026, turneu transmis exclusiv în universul Antena.

În acest moment, România are șase puncte după patru etape și șansele de a se mai califica direct la turneul final sunt extrem de mici.

Nicolae Stanciu: “Trebuia să joc într-un campionat puternic mai devreme”

Fotbalistul de 32 de ani al naționalei României a ajuns în această vară în premieră într-un campionat din categoria celor mai tari din Europa, respectiv din Top 5. Până la mutarea la Genoa, Stanciu mai evoluase la un nivel bun pe “bătrânul continent” la Anderlecht și Sparta Praga până să se transfere în Asia.

Mijlocașul și-a exprimat părerea de rău cu privire la parcursul său din carieră, deși admite că nu are vreun regret legat de alegerile pe care le-a făcut.

Trebuia să joc într-un campionat puternic mai devreme, dar așa a fost să fie cariera mea. Nu am regrete, nu am avut decizii grele de luat, însă perioada petrecută în China, în pandemie, a fost foarte dificilă“, a declarat căpitanul naționalei, potrivit frf.ro.

În plus, Stanciu a fost întrebat și despre șansele României de mai merge la Cupa Mondială din 2026, iar fotbalistul de 32 de își menține optimismul, deși e conștient că probabilitatea a scăzut.

Șansele noastre sunt mai mici decât la început, dar nu am cedat. Vom lupta până la final și vedem în luna noiembrie pe ce loc vom fi. Vrem să câștigăm toate meciurile rămase“, a mai spus Stanciu.

România – Canada, amical înainte de revenirea în preliminariile World Cup 2026. Cât costă un bilet

România are în acest moment șase puncte după primele patru etape din preliminariile pentru Cupa Mondială și se află pe locul 3 în Grupa H. “Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și e la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Ținând cont că grupa României este una de cinci, o națională va fi mereu nevoită să stea pe bară într-o etapă, iar acum este rândul nostru să nu jucăm. Deși echipa lui Mircea Lucescu nu va evolua în calificări, și-a programat un amical împotriva Canadei, care va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Recent, s-au pus în vânzare biletele la partida de pe Arena Națională, iar cele mai ieftine tichete sunt cele de la peluză, unde costul ajunge la 40 de lei. Tot la peluză, dar la inelul al treilea și în zonele laterale de la inelele 1 și 2, prețul crește cu 10 lei.

În zona centrală a celor două tribune, un bilet este 100 de lei, în timp ce în zonele laterale, spre tribune, plus la inelul al treilea, prețul este de 75 de lei. Există și două zone VIP, unde totul costă fie 400, fie 650 de lei.

Există și prețuri speciale pentru suporteri mai tineri ai naționalei: “Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor“, se arată în comunicatul emis de frf.ro.

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV"E completă!" Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: "Înainte nu mi-aş fi dat seama" 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: "Nu poţi să jigneşti" 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 6 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: "Transparenţă şi consultare"
