Întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei, Anghel Iordănescu a dat un răspuns din 5 cuvinte!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 19:40

Întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei, Anghel Iordănescu a dat un răspuns din 5 cuvinte!

Gică Hagi, la un meci / Sport Pictures

Anghel Iordănescu (75 de ani) a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca naţionalei, după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Meciul Slovacia – România, care e transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45, va fi ultimul din mandatul lui Lucescu. Selecţionerul a anunţat el însuşi că se va retrage de la naţionala României după această partidă.

Anghel Iordănescu a refuzat să comenteze posibila venirea a lui Gică Hagi pe banca naţionalei

Gică Hagi ar urma să preia naţionala, după plecarea lui Mircea Lucescu. Ar fi al doilea mandat al “Regelui” pe banca naţionalei după cel scurt din 2001, început la puţină vreme după ce şi-a încheiat cariera de jucător.

“Am zis că nu comentez”, a fost răspunsul scurt, din 5 cuvinte, al lui Anghel Iordănescu atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei.

Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acţiuni de la Farul, mutare care a alimentat zvonurile că va prelua curând naţionala. Pachetul majoritar de acţiuni de la Farul a fost preluat de Gică Popescu (58 de ani). Popescu deţine acum 70% din acţiunile clubului constănţean, iar Hagi a rămas cu 10%. 10% din acţiuni mai deţin Rivaldo şi Ciprian Marica.

Produsele care s-au scumpit cu 50% după începerea războiului din Iran
La 29 de ani, Larisa Iordache a dat marea lovitură. Ce se întâmplă în viața fostei gimnaste
