Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti

Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti

Radu Constantin Publicat: 31 martie 2026, 17:09

Rapid reuşeşte două transferuri de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti

Dan Şucu şi Victor Angelescu, la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Urmează însă o mutare importantă la vârful Rapidului. În locul lui Mauro Pederzoli ar urma să fie adus la club Marius Bilașco, de la CFR Cluj. Pederzoli ar urma să plece din Giuleşti la final de sezon, iar în locul lui să vină Bilașco, cu care Dan Şucu ar fi ajuns deja la un acord.

Bilaşco este la CFR din 2018, contribuind la cele 4 titluri. La Rapid, actualul manager al CFR-ului şi-a încheiat cariera de fotbalist, în 2012. Bilaşco ar urma să conducă departamentul de scouting din Giuleşti. El nu va veni singur la Rapid, ci însoţit de Bogdan Mara – care va ocupa postul de director sportiv.

“Surse din cadrul Rapidului susțin că discuțiile cu Mara sunt avansate, iar numirea sa este văzută ca o soluție cu experiență în fotbalul românesc, dar și cu legături solide în zona administrativă și de management sportiv”, scriu cei de la 1923.ro.

Şi CFR Cluj se pregăteşte să facă schimbări în conducerea clubului. Cel mai probabil în locul lui Mara va fi numit Ciprian Deac, în cazul în care din vară nu-şi mai continuă cariera de fotbalist.

Cadavrul mumificat al unui român, găsit într-un fost sanatoriu din Italia. Bărbatul avea 54 de ani
Acesta e primul 11 al României în amicalul cu Slovacia. A fost anunțat de Horia Ivanovici cu mai mult de 24 de ore înainte de meci! Update exclusiv
