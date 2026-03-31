Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti

Urmează însă o mutare importantă la vârful Rapidului. În locul lui Mauro Pederzoli ar urma să fie adus la club Marius Bilașco, de la CFR Cluj. Pederzoli ar urma să plece din Giuleşti la final de sezon, iar în locul lui să vină Bilașco, cu care Dan Şucu ar fi ajuns deja la un acord.
Bilaşco este la CFR din 2018, contribuind la cele 4 titluri. La Rapid, actualul manager al CFR-ului şi-a încheiat cariera de fotbalist, în 2012. Bilaşco ar urma să conducă departamentul de scouting din Giuleşti. El nu va veni singur la Rapid, ci însoţit de Bogdan Mara – care va ocupa postul de director sportiv.
“Surse din cadrul Rapidului susțin că discuțiile cu Mara sunt avansate, iar numirea sa este văzută ca o soluție cu experiență în fotbalul românesc, dar și cu legături solide în zona administrativă și de management sportiv”, scriu cei de la 1923.ro.
Şi CFR Cluj se pregăteşte să facă schimbări în conducerea clubului. Cel mai probabil în locul lui Mara va fi numit Ciprian Deac, în cazul în care din vară nu-şi mai continuă cariera de fotbalist.
- Neluțu Varga a făcut anunțul momentului! Ce se întâmplă cu CFR Cluj: „În ciuda tuturor celor care ne vor răul”
- FCSB a dat un “tun” financiar în 2025. Venituri-record înregistrate de roș-albaștri în comparație cu ultimii ani
- Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu, ofertă de la o fostă campioană din Europa. Clubul a confirmat: “La vară”
- Ioan Andone, previziune teribilă pentru Dinamo: “Nu o văd bine”! Ce a spus despre George Puşcaş
- A revenit la antrenamentele Rapidului după 276 de zile. Anunțul făcut de giuleșteni