Home | Fotbal | Fotbal extern | Momente de panică pe terenul de fotbal. Un selecționer s-a prăbușit pe gazon după o criză de nervi

Momente de panică pe terenul de fotbal. Un selecționer s-a prăbușit pe gazon după o criză de nervi

Andrei Nicolae Publicat: 31 martie 2026, 20:15

Comentarii
Un selecționer s-a prăbușit pe gazon după o criză de nervi / X @tivibuspor

Meciul din calificările pentru Campionatul European U-21 dintre Croația și Turcia a fost abandonat, după ce selecționerul din “țara semilunii” a avut probleme de sănătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 35, Egemen Korkmaz, pe numele său, s-a enervat după ce un elev de-ai săi a văzut cartonașul roșu, după care s-a prăbușit pe gazon, iar medicii au intervenit imediat.

Selecționerul Turciei U-21 n-a putut să se ridice de unul singur. A părăsit stadionul conștient

Potrivit relatărilor jurnaliștilor de la fanatik.com.tr, după ce jucătorul său a văzut al doilea cartonaș galben ș a fost eliminat, acesta și-a pierdut echilibrul în timp ce protesta, s-a lovit cu capul de gazon și nu a mai putut să se ridice. După ce ambulanța a apărut pe teren și paramedicii au intervenit, Egemek Korkmaz a fost dus la spital pentru îngrijiri, fiind conștient.

În timp ce selecționerul primea îngrijiri la marginea terenului, unde se prăbușise, publicul a început să aplaude, după care a făcut liniște când a venit ambulanța care l-a transportat la spital. Evenimentul nefericit s-a petrecut la doar două zile după ce și lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău, însă nu în timpul unui meci, ci la o ședință tehnică desfășurată la Mogoșoaia.

Reclamă
Reclamă

În grupa de calificare la EURO U-21, Turcia se află pe primul loc, cu 11 puncte, în timp ce Croația se află pe locul secund, la un punct distanță.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Citește și
Cele mai citite
