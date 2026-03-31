Momente de panică pe terenul de fotbal. Un selecționer s-a prăbușit pe gazon după o criză de nervi

Un selecționer s-a prăbușit pe gazon după o criză de nervi / X @tivibuspor

Meciul din calificările pentru Campionatul European U-21 dintre Croația și Turcia a fost abandonat, după ce selecționerul din “țara semilunii” a avut probleme de sănătate.

În minutul 35, Egemen Korkmaz, pe numele său, s-a enervat după ce un elev de-ai săi a văzut cartonașul roșu, după care s-a prăbușit pe gazon, iar medicii au intervenit imediat.

SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz’ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.

Teknik direktörümüzün ilk tedavisi saha kenarında yapılıyor. pic.twitter.com/rF5fqecv3M

— Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026

Selecționerul Turciei U-21 n-a putut să se ridice de unul singur. A părăsit stadionul conștient

Potrivit relatărilor jurnaliștilor de la fanatik.com.tr, după ce jucătorul său a văzut al doilea cartonaș galben ș a fost eliminat, acesta și-a pierdut echilibrul în timp ce protesta, s-a lovit cu capul de gazon și nu a mai putut să se ridice. După ce ambulanța a apărut pe teren și paramedicii au intervenit, Egemek Korkmaz a fost dus la spital pentru îngrijiri, fiind conștient.

În timp ce selecționerul primea îngrijiri la marginea terenului, unde se prăbușise, publicul a început să aplaude, după care a făcut liniște când a venit ambulanța care l-a transportat la spital. Evenimentul nefericit s-a petrecut la doar două zile după ce și lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău, însă nu în timpul unui meci, ci la o ședință tehnică desfășurată la Mogoșoaia.