Momente de panică pe terenul de fotbal. Un selecționer s-a prăbușit pe gazon după o criză de nervi

Meciul din calificările pentru Campionatul European U-21 dintre Croația și Turcia a fost abandonat, după ce selecționerul din “țara semilunii” a avut probleme de sănătate.
În minutul 35, Egemen Korkmaz, pe numele său, s-a enervat după ce un elev de-ai săi a văzut cartonașul roșu, după care s-a prăbușit pe gazon, iar medicii au intervenit imediat.
SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz’ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.
Selecționerul Turciei U-21 n-a putut să se ridice de unul singur. A părăsit stadionul conștient
Potrivit relatărilor jurnaliștilor de la fanatik.com.tr, după ce jucătorul său a văzut al doilea cartonaș galben ș a fost eliminat, acesta și-a pierdut echilibrul în timp ce protesta, s-a lovit cu capul de gazon și nu a mai putut să se ridice. După ce ambulanța a apărut pe teren și paramedicii au intervenit, Egemek Korkmaz a fost dus la spital pentru îngrijiri, fiind conștient.
În timp ce selecționerul primea îngrijiri la marginea terenului, unde se prăbușise, publicul a început să aplaude, după care a făcut liniște când a venit ambulanța care l-a transportat la spital. Evenimentul nefericit s-a petrecut la doar două zile după ce și lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău, însă nu în timpul unui meci, ci la o ședință tehnică desfășurată la Mogoșoaia.
Ümit Milli Takımımız Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.
Egemen Korkmaz’ın bilinci yerinde.
În grupa de calificare la EURO U-21, Turcia se află pe primul loc, cu 11 puncte, în timp ce Croația se află pe locul secund, la un punct distanță.
