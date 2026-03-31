“A fost un şoc pentru toată lumea” Virgil Ghiţă a spus ce le-a transmis Mircea Lucescu tricolorilor!

Virgil Ghiţă (27 de ani) a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport înainte de meciul Slovacia – România, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

Ghiţă a fost întrebat şi despre dorinţa lui Mircea Lucescu, aceea ca jucătorul lui Hannover să facă un cuplu de fundaşi centrali la naţională cu Radu Drăguşin.

Virgil Ghiţă, înainte de Slovacia – România: “Suntem motivaţi, vrem să câştigăm, şi pentru nea Mircea”

“(n.r: Virgil, cum sunteţi în aceste momente şi cum aţi trecut peste ce s-a întâmplat în ultima perioadă?) Au fost câteva zile grele pentru noi, pentru toată lumea, dar suntem profesionişti şi cu siguranţă am venit aici să jucăm la victorie şi să ne facem treaba cât mai bine.

(n.r: A fost un şoc?) Da, normal. Când se întâmplă aşa ceva, te ia pe nepregătite. A fost un şoc pentru toată lumea, dar cred că ne-am revenit.

(n.r: Ce v-a transmis Mircea Lucescu?) Să ne facem datoria, să jucăm cât mai bine, să jucăm la victorie, să fim noi şi să câştigăm acest meci.