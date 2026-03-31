EXCLUSIV

“A fost un şoc pentru toată lumea” Virgil Ghiţă a spus ce le-a transmis Mircea Lucescu tricolorilor!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 martie 2026, 20:25

A fost un şoc pentru toată lumea Virgil Ghiţă a spus ce le-a transmis Mircea Lucescu tricolorilor!

Virgil Ghiţă, în interviul exclusiv pentru AntenaSport

Virgil Ghiţă (27 de ani) a oferit un interviu în exclusivitate pentru AntenaSport înainte de meciul Slovacia – România, care e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ghiţă a fost întrebat şi despre dorinţa lui Mircea Lucescu, aceea ca jucătorul lui Hannover să facă un cuplu de fundaşi centrali la naţională cu Radu Drăguşin.

Virgil Ghiţă, înainte de Slovacia – România: “Suntem motivaţi, vrem să câştigăm, şi pentru nea Mircea”

“(n.r: Virgil, cum sunteţi în aceste momente şi cum aţi trecut peste ce s-a întâmplat în ultima perioadă?) Au fost câteva zile grele pentru noi, pentru toată lumea, dar suntem profesionişti şi cu siguranţă am venit aici să jucăm la victorie şi să ne facem treaba cât mai bine.

(n.r: A fost un şoc?) Da, normal. Când se întâmplă aşa ceva, te ia pe nepregătite. A fost un şoc pentru toată lumea, dar cred că ne-am revenit.

(n.r: Ce v-a transmis Mircea Lucescu?) Să ne facem datoria, să jucăm cât mai bine, să jucăm la victorie, să fim noi şi să câştigăm acest meci.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Jucăm cu Slovacia doar pentru coeficient. Sunteţi motivaţi?) Ştiu că au fost momente grele că am pierdut calificarea, dar, cum v-am spus mai devreme, suntem profesionişti, am venit aici să ne facem treaba, suntem motivaţi şi vrem să câştigăm acest meci.

(n.r: Din ce ştiu eu domnul Lucescu avea o dorinţă. Ghiţă şi Drăguşin noul cuplu de fundaşi centrali de la naţională. Cum vezi lucrul ăsta?) Un lucru bun. Îmi doresc să joc, să îmi ajut echipa, să am cât mai multe meciuri la echipa naţională, de asta m-am apucat de fotbal. Când joc pentru echipa naţională, ca şi astăzi, încerc să o fac cât mai bine.

(n.r. Câştigaţi şi pentru nea Mircea în această seară?) Cu siguranţă”, a declarat Virgil Ghiţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă
Reclamă
