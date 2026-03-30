Publicat: 30 martie 2026, 15:04

Slovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (marţi, 21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă

Jucătorii naţionalei României, la începutul unui meci/ Sport Pictures

Partida dintre Slovacia şi România se va disputa marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Acesta va fi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, însă “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor”.

Selecţionerului i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia şi a fost internat. Acesta nu a făcut deplasarea la Bratislava, secundul Jerry Gane urmând să stea pe bancă.

România a ratat calificarea la World Cup 2026, după eşecul din semifinala play-off-ului cu Turcia, scor 0-1. Unicul gol al meciului de la Istanbul a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.

De cealaltă parte, Slovacia a ratat şi ea calificarea la World Cup 2026, după eşecul cu Kosovo, scor 3-4.

România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu “tricolorii” de pe primul loc în grupă.

Înaintea întâlnirii de la EURO 2024, România şi Slovacia au mai disputat alte trei meciuri amicale, în 2013, 2005 şi 2001. Toate cele trei partide s-au încheiat la egalitate, scor 1-1, 2-2, respectiv 0-0.

  • Echipa probabilă a României pentru meciul cu Slovacia: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, V. Dragomir, N. Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram

Mircea Lucescu, de urgenţă la spital

Mircea Lucescu a fost supus luni dimineaţă unei coronarografii, una ce a fost efectuată la Spitalul Universitar de cunoscutul profesor Dragoş Vinereanu.

Coronarografia nu a scos în evidenţă nimic diferit de problemele pe care e normal să le aibă un pacient de 80 de ani. În urma intervenţiei, a fost luată decizia de a nu monta un stent suplimentar pe lângă cele pe care selecţionerul le are deja.

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeriOrașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Conform gsp.ro, a fost luată însă o altă decizie importantă. Marţi, doctorul Călin Silişte îi va instala un defibrilator, unul care va avea ca rol reglarea ritmului bătăilor inimii. Cel mai probabil, Mircea Lucescu va părăsi Spitalul Universitar la finalul acestei săptămâni. Până atunci, selecţionerul va fi supus unor alte investigaţii.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş, 0/0), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
Diana Şucu a acuzat un antrenor de la juniorii Rapidului de hărţuire şi violenţă: “I-a bătut copilul unui alt părinte”
Dzeko, mesaj războinic înainte de Bosnia – Italia: „Dacă au ajuns să le fie frică…”
Jannik Sinner îi poate fura numărul 1 mondial lui Carlos Alcaraz, la Monte Carlo
Toto Wolff reîncepe războiul cu Christian Horner: „Când spui anumite lucruri…”
Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator! Toate detaliile despre starea de sănătate a lui “Il Luce”
Gigi Becali ştie ce decizie majoră va lua Gică Hagi la naţională: “Ar fi ruşinos să nu facă asta”
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită”
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune