Slovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (marţi, 21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă

Partida dintre Slovacia şi România se va disputa marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Acesta va fi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, însă “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerului i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia şi a fost internat. Acesta nu a făcut deplasarea la Bratislava, secundul Jerry Gane urmând să stea pe bancă.

România a ratat calificarea la World Cup 2026, după eşecul din semifinala play-off-ului cu Turcia, scor 0-1. Unicul gol al meciului de la Istanbul a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.

De cealaltă parte, Slovacia a ratat şi ea calificarea la World Cup 2026, după eşecul cu Kosovo, scor 3-4.

România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu “tricolorii” de pe primul loc în grupă.