Slovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (marţi, 21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă

Partida dintre Slovacia şi România se va disputa marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Acesta va fi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, însă “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor”.
Selecţionerului i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia şi a fost internat. Acesta nu a făcut deplasarea la Bratislava, secundul Jerry Gane urmând să stea pe bancă.
Slovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (marţi, 21:45)
România a ratat calificarea la World Cup 2026, după eşecul din semifinala play-off-ului cu Turcia, scor 0-1. Unicul gol al meciului de la Istanbul a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.
De cealaltă parte, Slovacia a ratat şi ea calificarea la World Cup 2026, după eşecul cu Kosovo, scor 3-4.
România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu “tricolorii” de pe primul loc în grupă.
Înaintea întâlnirii de la EURO 2024, România şi Slovacia au mai disputat alte trei meciuri amicale, în 2013, 2005 şi 2001. Toate cele trei partide s-au încheiat la egalitate, scor 1-1, 2-2, respectiv 0-0.
- Echipa probabilă a României pentru meciul cu Slovacia: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, V. Dragomir, N. Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram
Mircea Lucescu, de urgenţă la spital
Mircea Lucescu a fost supus luni dimineaţă unei coronarografii, una ce a fost efectuată la Spitalul Universitar de cunoscutul profesor Dragoş Vinereanu.
Coronarografia nu a scos în evidenţă nimic diferit de problemele pe care e normal să le aibă un pacient de 80 de ani. În urma intervenţiei, a fost luată decizia de a nu monta un stent suplimentar pe lângă cele pe care selecţionerul le are deja.
Conform gsp.ro, a fost luată însă o altă decizie importantă. Marţi, doctorul Călin Silişte îi va instala un defibrilator, unul care va avea ca rol reglarea ritmului bătăilor inimii. Cel mai probabil, Mircea Lucescu va părăsi Spitalul Universitar la finalul acestei săptămâni. Până atunci, selecţionerul va fi supus unor alte investigaţii.
Lotul României pentru meciul cu Slovacia
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş, 0/0), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
