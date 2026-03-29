Mircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională: “Gata, s-a terminat!”

Mircea Lucescu la conferința de presă de dinaintea meciului cu Turcia

Mircea Lucescu a fost dus la spital în urma unei tulburări majore de ritm cardiac. În timpul şedinţei tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecţionerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistenţă au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naţionale, care i-au acordat primul ajutor la faţa locului. Şi două echipaje SMURD s-au deplasat de urgenţă la baza de pregătire, iar acum selecţionerul se află în afara oricărui pericol.

Pe seară, Mircea Lucescu a anunţat că renunţă la echipa naţională, iar meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a concluzionat Mircea Lucescu pentru Golazo.

El a mulţumit şi celor care i-au dat mesaje de susţinere.

„Toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum”, a mai spus Mircea Lucescu.