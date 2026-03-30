Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită”

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a felicitat Comitetul Olimpic Rus cu ocazia împlinirii a 115 ani de existenţă şi a declarat că Rusia este deschisă posibilităţii de a găzdui Jocurile Olimpice în viitor.

„Dragi prieteni! Vă felicit cu ocazia celei de-a 115-a aniversări a Comitetului Olimpic Rus. Aş dori să menţionez că ţara noastră s-a numărat printre fondatorii Comitetului Olimpic Internaţional şi, începând din 1900, a participat la Jocurile Olimpice reluate şi le-a găzduit de două ori; în 1980 la Moscova şi în 2014 la Soci. De fiecare dată la cel mai înalt nivel organizaţional şi creativ, fapt recunoscut de CIO.

Aş dori să subliniez că Rusia este deschisă să găzduiască Jocurile Olimpice de vară şi de iarnă în viitor şi este pregătită să contribuie la salvarea idealurilor autentice ale olimpismului”, a adăugat Putin.