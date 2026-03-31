Ce i-a spus Mircea Lucescu lui Jerry Gane de pe patul de spital. Cererea pentru meciul cu Slovacia

Jerry Gane va fi pe banca naţionalei la meciul cu Slovacia

Partida dintre Slovacia şi România se va disputa azi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Acesta va fi ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, însă “Il Luce” nu va sta pe banca “tricolorilor”. În locul lui pe bancă se va afla secundul Jerry Gane.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena Sport, Gane a anunţat că s-a sfâtuit cu Mircea Lucescu asupra primul “11”.

“Ne aşteaptă un joc important şi sper ca la final să avem un rezultat pozitiv, chiar dacă e un meci amical. Ne interesează un rezultat pozitiv”

De dimineaţă am vorbit cu dânsul. Am decis împreună ultimele detalii, despre cum o să abordăm această partidă.

Nu ştiu dacă doctorii îl vor lăsa să vadă meciul. Este într-un stadiu bun. Gândul nostru merge spre dânsul. Şi băieţii la fel. Tot lotul vrea să-i facă o bucurie.