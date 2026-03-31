România U21 – San Marino U21 0-0. Tricolorii caută un nou succes în preliminariile CE 2027

Daniel Işvanca Publicat: 31 martie 2026, 19:00

Costin Curelea / Sportpictures

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României continuă cursa de calificare la Campionatul European din 2027, la câteva zile după succesul la limită obținut în Kosovo.

Jocul cu San Marino este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Costin Curelea așteaptă un „scor fluviu” împotriva ultimei clasate din grupă.

România U21 – San Marino U21 0-0

Min. 1: Start de meci la Târgoviște!

  • România U21: R. Munteanu – D. Maftei, Duțu, Eissat, Borza – D. Matei, Cr. Mihai, Băsceanu – Musi, Vermeșan, Biliboc. Rezerve: Lefter – Tudose, Mazilu, Vulturar, Trică, Bană, Țuțu, Szimionaș, Dorobanțu. Selecționer: Costin Curelea.
  • San Marino: J. Casadei – Semprini, M. Ciacci, Marinucci – Gasperoni, Meloni, Della Balda, Renzi, Domeniconi – Sensoli, Tamagnini. Rezerve: Amici – Valentini, Chiaruzzi, M. Casadei, Riccardi, F. Ciacci, Protti, Zafferani, Canarezza. Selecționer: Matteo Cecchetti.

Lotul convocat de Costin Curelea:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București)
  • Fundași: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia)
  • Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)
  • Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Programul României U21 în preliminarii:

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2
  • 27 martie 2026: Kosovo – România 0-1
  • 31 martie 2026, ora 19:00: România – San Marino
  • 5 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România
