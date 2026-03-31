Adi Mutu ar fi vrut în locul lui Mircea Lucescu cu Turcia: “Eu mi-aș fi asumat”

“Nimeni nu voia naționala, nu puteam refuza”, a spus Mircea Lucescu despre decizia de a prelua naţionala României. Nu a fost însă singura declaraţie care a contrariat lumea fotbalului românesc. “Nu a vrut nimeni” şi “am fost obligat”, a mai spus Lucescu despre faptul că a trebuie să stea pe banca primei reprezentative cu Turcia.

Multe voci din fotbalul de la noi au reacţionat imediat. Vehement a fost Victor Piţurcă, afirmând că “este fals” ce a spus selecţionerul: “Bun, nu venea Gică Hagi. De exemplu, Adrian Mutu n-ar fi venit? Bratu n-ar fi venit? Rednic n-ar fi venit? Ioan Andone n-ar fi venit? Nu spun de mine, că eu nu eram pe listă”. Şi a venit şi confirmarea celor spune de Piţurcă, pentru că Adi Mutu a anunaţat că el era dispus să stea pe banca naţionalei cu Turcia.

„Era datoria lui nea Mircea să spună stop imediat. Sunt antrenori, chiar și eu, dar nu asta e problema. Lui Gică Hagi trebuie să îi lași un European și după și un Mondial. Cred că Mircea Lucescu merită respectul nostru și al celor de la Federație, să îl lase să decidă dacă să continue sau nu. Nu știu dacă o schimbare ar fi fost bună în momentul ăla. Eu mi-aș fi asumat. Dar nu e vorba aici de mine neapărat”, a spus Adrian Mutu la Digi Sport.

Şi Gică Craioveanu a transmis că și el ar fi acceptat. El deține licența de antrenor de 10 ani. “Dacă băteam Turcia, toată lumea ar fi zis că a reinventat Craioveanu fotbalul românesc”, a glumit fostul internațional.