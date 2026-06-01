Înainte de Georgia – România, Gică Hagi a numit jucătorul care l-a impresionat: “Incredibil!”

Gică Hagi a discutat cu presa înainte de partida amicală pe care România o joacă în Georgia, iar vechiul şi noul selecţioner al tricolorilor spune că aşteaptă ca jucătorii să se lupte pentru victorie.

De asemenea, “Regele” a avut cuvinte de laudă pentru reprezentativa din Georgia, despre care spune că a avut un progres remarcabil în ultimii ani. Meciul dintre Georgia şi România urmează să se dispute marţi, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPlay.

Fotbalistul pe care Gică Hagi îl laudă înainte de Georgia – România

Khvicha Kvaratskhelia l-a impresionat pe Gică Hagi, iar selecţionerul l-a menţionat pe starul de la PSG în momentul în care a fost întrebat despre un jucător care îi aduce aminte de el.

“Georgia este o echipă omogenă, care a crescut foarte mult în ultimii ani, au un antrenor foarte bun, jucătorii foarte buni. E o formaţie căreia îi place să aibă mingea şi e foarte bună şi pe atacurile rapide. Va trebui să facem ambele faze foarte bine şi să încercăm să ne impunem. Când eram fotbalist am încercat să fiu cel mai bun, acum sunt antrenor de ceva ani şi să-i ajut pe jucători să devină din ce în ce mai buni.

Khvicha Kvaratskhelia este un jucător incredibil, e fantastic să câştigi de două ori Champions League în ultimii doi ani. Trebuie să fiţi mândri de el. (n.r. dacă el vede un jucător modern care să semene) Aveţi acest tip de jucător, joacă la PSG, e un fotbalist foarte bun, un număr 10, dă gol, dă pase de gol, unul dintre cei mai buni din lume, care progresează mereu. Are un singur defect, e dreptaci. Glumesc aici, pentru că eu eram cu stângul”, a spus Gică Hagi la conferinţa de presă.