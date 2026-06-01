Înainte de Georgia – România, Gică Hagi a numit jucătorul care l-a impresionat: “Incredibil!”

Mihai Alecu Publicat: 1 iunie 2026, 18:47

Gică Hagi, cuvinte de laudă pentru Khvicha Kvaratskhelia. Foto: Gettyimages

Gică Hagi a discutat cu presa înainte de partida amicală pe care România o joacă în Georgia, iar vechiul şi noul selecţioner al tricolorilor spune că aşteaptă ca jucătorii să se lupte pentru victorie.

De asemenea, “Regele” a avut cuvinte de laudă pentru reprezentativa din Georgia, despre care spune că a avut un progres remarcabil în ultimii ani. Meciul dintre Georgia şi România urmează să se dispute marţi, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi pe AntenaPlay.

Fotbalistul pe care Gică Hagi îl laudă înainte de Georgia – România

Khvicha Kvaratskhelia l-a impresionat pe Gică Hagi, iar selecţionerul l-a menţionat pe starul de la PSG în momentul în care a fost întrebat despre un jucător care îi aduce aminte de el.

“Georgia este o echipă omogenă, care a crescut foarte mult în ultimii ani, au un antrenor foarte bun, jucătorii foarte buni. E o formaţie căreia îi place să aibă mingea şi e foarte bună şi pe atacurile rapide. Va trebui să facem ambele faze foarte bine şi să încercăm să ne impunem. Când eram fotbalist am încercat să fiu cel mai bun, acum sunt antrenor de ceva ani şi să-i ajut pe jucători să devină din ce în ce mai buni.

Khvicha Kvaratskhelia este un jucător incredibil, e fantastic să câştigi de două ori Champions League în ultimii doi ani. Trebuie să fiţi mândri de el. (n.r. dacă el vede un jucător modern care să semene) Aveţi acest tip de jucător, joacă la PSG, e un fotbalist foarte bun, un număr 10, dă gol, dă pase de gol, unul dintre cei mai buni din lume, care progresează mereu. Are un singur defect, e dreptaci. Glumesc aici, pentru că eu eram cu stângul”, a spus Gică Hagi la conferinţa de presă.

Jucătorii iubesc România, spune Gheorghe Hagi

Selecţionerul a fost întrebat despre mentalitatea pe care o vrea de la jucători şi spune că-şi doreşte victoria la fiecare meci jucat, fie amical, fie oficial.

“E o situaţie grea peste tot, nu doar la noi sunt jucători care lipsesc, la fiecare echipă e la fel. E final de sezon, avem unii dintre cei mai buni jucători din România. Avem încredere mare în jucătorii aleşi, sperăm să prindem o zi inspirată mâine şi să jucăm foarte bine.

Da, simt emoţii, sunt atâţia ani de când nu am mai fost la echipa naţională, dar când vin la stadion totul trece şi dăm drumul la treabă. Trebuie să începem munca, nu suntem cei mai buni, dar trebuie să devenim. Să învăţăm şi progresăm. Jucătorii iubesc România, sper ca eu să-i ajut şi să-i fac mai buni. Absolut ne interesează rezultatul. Când vorbim de echipa naţională trebuie să fim pragmatici, să fim concreţi, asta este mentalitatea pe care o vrem”, a mai spus Gică Hagi.

