Ce le-a cerut Gică Hagi jucătorilor când a venit la naţionala României. Reacţie despre Ianis: “Un jucător şi-atât”

Gică Hagi îşi începe mandatul. Toată lumea aşteaptă să vadă ce schimbări aduce la naţioanala României. Omul care a adus cele mai mari satisfacţii la echipa naţională, şi cel care a fost liderul Generaţiei de Aur, revine pe banca naționalei pe 2 iunie 2026, odată cu meciul amical Georgia – România.

El a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport şi a dat cele mai noi informaţii de la lotul tricolor.

“Cred că a fost o săptămână în care ne-am antrenat bine, iar mâine să prindem o zi bună.

(n. red – Aveţi emoţii?) E normal, suntem oameni, dar ele se termină când începe meciul sau când ajungem la stadion. Şi acum dacă suntem la stadion, înseamnă că ele au trecut.

(n. red – la ce vă aşteptaţi de la jucători?) Ambele faze, trebuie să le facem foarte bine. Atât pe atac, cât şi defensiv. Suntem la nivel internaţioal şi trebuie să ne ridicăm şi noi nivelul.