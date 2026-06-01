Home | Fotbal | Echipa naţională | Ce le-a cerut Gică Hagi jucătorilor când a venit la naţionala României. Reacţie despre Ianis: “Un jucător şi-atât”
EXCLUSIV

Ce le-a cerut Gică Hagi jucătorilor când a venit la naţionala României. Reacţie despre Ianis: “Un jucător şi-atât”

Radu Constantin Publicat: 1 iunie 2026, 18:15

Comentarii
Ce le-a cerut Gică Hagi jucătorilor când a venit la naţionala României. Reacţie despre Ianis: Un jucător şi-atât

Gică Hagi, în timpul unui eveniment / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gică Hagi îşi începe mandatul. Toată lumea aşteaptă să vadă ce schimbări aduce la naţioanala României. Omul care a adus cele mai mari satisfacţii la echipa naţională, şi cel care a fost liderul Generaţiei de Aur, revine pe banca naționalei pe 2 iunie 2026, odată cu meciul amical Georgia – România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport şi a dat cele mai noi informaţii de la lotul tricolor.

“Cred că a fost o săptămână în care ne-am antrenat bine, iar mâine să prindem o zi bună.

(n. red – Aveţi emoţii?) E normal, suntem oameni, dar ele se termină când începe meciul sau când ajungem la stadion. Şi acum dacă suntem la stadion, înseamnă că ele au trecut.

(n. red – la ce vă aşteptaţi de la jucători?) Ambele faze, trebuie să le facem foarte bine. Atât pe atac, cât şi defensiv. Suntem la nivel internaţioal şi trebuie să ne ridicăm şi noi nivelul.

Reclamă
Reclamă

(n.red – despre convocarea lui David Matei) E un tânăr care s-a impus în prima ligă. Eu zic că este o covocare normală.

(n.red – Ce ar trebui să inspire căpitanul la echipa naţională?) Nu avem un singur căpitan, sunt mai mulţi. Liderul unei echipe trebuie să aibă curaj.

(n.red – Cum este să-l antrenaţi pe Ianis la echipa naţională?) Nu este Ianis. Eu nu am venit la echipa naţională, el este un component al echipei României. E un jucător şi-atât. E important. Sper să mă ajute şi pe mine cum i-a ajutat pe ceilalţi.

Ţara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameniŢara care a înlocuit angajaţii cu AI. Sunt deja peste 16 milioane de firme care au renunţat la oameni
Reclamă

(n.red- legat de meciul de mâine) Sper să câştigăm, aceasta să fie mentalitatea. Întâlnim o echipă care îi place mingea mult, sperăm să câştigăm noi”, a declarat Gică Hagi.

Meciul dintre Georgia şi România se joacă marţi seară, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida de la Tbilisi va fi prima pentru Gică Hagi, cel care revine pe banca echipei naţionale după 25 de ani.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Tragedie în fotbal! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani
Fanatik.ro
Tragedie în fotbal! Fostul internațional a murit la doar 33 de ani
20:30

LIVE TEXTFC Voluntari – Hermannstadt 0-0. Returul barajului pentru promovare/menținere în Liga 1
20:12

Supercomputerul a făcut 10.000 de simulări și a dat verdictul cu 10 zile înainte de Cupa Mondială. Cine câștigă
20:10

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
20:01

Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!
20:01

Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială
19:27

OFICIAL | Rapid, mutarea momentului în handabalul românesc
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 4 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul