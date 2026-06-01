Ce le-a cerut Gică Hagi jucătorilor când a venit la naţionala României. Reacţie despre Ianis: “Un jucător şi-atât”

Gică Hagi îşi începe mandatul. Toată lumea aşteaptă să vadă ce schimbări aduce la naţioanala României. Omul care a adus cele mai mari satisfacţii la echipa naţională, şi cel care a fost liderul Generaţiei de Aur, revine pe banca naționalei pe 2 iunie 2026, odată cu meciul amical Georgia – România.
El a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport şi a dat cele mai noi informaţii de la lotul tricolor.
“Cred că a fost o săptămână în care ne-am antrenat bine, iar mâine să prindem o zi bună.
(n. red – Aveţi emoţii?) E normal, suntem oameni, dar ele se termină când începe meciul sau când ajungem la stadion. Şi acum dacă suntem la stadion, înseamnă că ele au trecut.
(n. red – la ce vă aşteptaţi de la jucători?) Ambele faze, trebuie să le facem foarte bine. Atât pe atac, cât şi defensiv. Suntem la nivel internaţioal şi trebuie să ne ridicăm şi noi nivelul.
(n.red – despre convocarea lui David Matei) E un tânăr care s-a impus în prima ligă. Eu zic că este o covocare normală.
(n.red – Ce ar trebui să inspire căpitanul la echipa naţională?) Nu avem un singur căpitan, sunt mai mulţi. Liderul unei echipe trebuie să aibă curaj.
(n.red – Cum este să-l antrenaţi pe Ianis la echipa naţională?) Nu este Ianis. Eu nu am venit la echipa naţională, el este un component al echipei României. E un jucător şi-atât. E important. Sper să mă ajute şi pe mine cum i-a ajutat pe ceilalţi.
(n.red- legat de meciul de mâine) Sper să câştigăm, aceasta să fie mentalitatea. Întâlnim o echipă care îi place mingea mult, sperăm să câştigăm noi”, a declarat Gică Hagi.
Meciul dintre Georgia şi România se joacă marţi seară, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida de la Tbilisi va fi prima pentru Gică Hagi, cel care revine pe banca echipei naţionale după 25 de ani.
- Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
- “O legendă a fotbalului”. Selecționerul Georgiei, “plecăciune” în fața lui Gică Hagi înainte de Georgia – România
- Înainte de Georgia – România, Gică Hagi a numit jucătorul care l-a impresionat: “Incredibil!”
- Radu Drăgușin a făcut anunțul despre viitorul său înainte de Georgia – România: “A fost un sezon dificil”
- Mihai Stoichiţă a spus ce schimbare aduce Gică Hagi la naţională, chiar înainte de meciul cu Georgia