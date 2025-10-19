Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: "Poate vine un antrenor care se bazează pe el" - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) a mărturisit că, dacă ar fi avut o discuţie cu Alex Mitriţă (30 de ani), înainte ca acesta să decidă să se retragă de la echipa naţională, i-ar fi transmis să nu facă acest pas.

Piţurcă i-a sfătuit pe toţi fotbaliştii din circuitul echipei naţionale să nu ia decizia pe care a luat-o Alex Mitriţă.

“(n.r: Vi se pare normal ca jucătorii buni, de naţională, care au jucat anul trecut la European să înceapă să se retragă de la naţională?) Nu, nu mi se pare în regulă acest lucru. Le dau un sfat la absolut toţi jucătorii. Dacă aş fi stat de vorbă cu Mitriţă, l-aş fi sfătuit să nu renunţe niciodată la echipa naţională. Da, nu i-a convenit că nu joacă, a avut probleme şi cu Iordănescu (n.r: cu Edi Iordănescu), a avut, iată, şi cu Mircea Lucescu, dar poate vine un antrenor acum care se bazează pe el. Tu, ca jucător de fotbal, trebuie să îţi doreşti să joci pentru ţara ta”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Selecţionerul Mircea Lucescu a transmis, recent, că va lăsa pe altcineva să conducă naţionala în cazul în care România nu se va califica direct la Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupa H de calificare după victoria cu 1-0 cu Austria.

Alex Mitriţă s-a retras de la naţională la sfârşitul lunii septembrie

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională la finalul lunii septembrie, în condiţiile în care se afla pe lista preliminară a jucătorilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria.