Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: "Poate vine un antrenor care se bazează pe el" - Antena Sport

Victor Piţurcă (69 de ani) a mărturisit că, dacă ar fi avut o discuţie cu Alex Mitriţă (30 de ani), înainte ca acesta să decidă să se retragă de la echipa naţională, i-ar fi transmis să nu facă acest pas.
Piţurcă i-a sfătuit pe toţi fotbaliştii din circuitul echipei naţionale să nu ia decizia pe care a luat-o Alex Mitriţă.
“(n.r: Vi se pare normal ca jucătorii buni, de naţională, care au jucat anul trecut la European să înceapă să se retragă de la naţională?) Nu, nu mi se pare în regulă acest lucru. Le dau un sfat la absolut toţi jucătorii. Dacă aş fi stat de vorbă cu Mitriţă, l-aş fi sfătuit să nu renunţe niciodată la echipa naţională. Da, nu i-a convenit că nu joacă, a avut probleme şi cu Iordănescu (n.r: cu Edi Iordănescu), a avut, iată, şi cu Mircea Lucescu, dar poate vine un antrenor acum care se bazează pe el. Tu, ca jucător de fotbal, trebuie să îţi doreşti să joci pentru ţara ta”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.
Selecţionerul Mircea Lucescu a transmis, recent, că va lăsa pe altcineva să conducă naţionala în cazul în care România nu se va califica direct la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. Tricolorii mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupa H de calificare după victoria cu 1-0 cu Austria. România – Austria 1-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Alex Mitriţă s-a retras de la naţională la sfârşitul lunii septembrie
Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională la finalul lunii septembrie, în condiţiile în care se afla pe lista preliminară a jucătorilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria.
“După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.
Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.
“Joc în China, distanţele sunt uriaşe”
Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.
Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.
“Voi rămâne un suporter al echipei naţionale”
Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!
Cu respect și recunoștință,
Alexandru Mitriță”, a transmis Alex Mitriţă în scrisoarea în care şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională.
