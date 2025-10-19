Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: "Poate vine un antrenor care se bazează pe el" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”
EXCLUSIV

Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el”

Publicat: 19 octombrie 2025, 17:18

Comentarii
Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: Poate vine un antrenor care se bazează pe el

Alex Mitriţă, în România - Cipru, în preliminariile World Cup 2026 / Profimedia Images

Victor Piţurcă (69 de ani) a mărturisit că, dacă ar fi avut o discuţie cu Alex Mitriţă (30 de ani), înainte ca acesta să decidă să se retragă de la echipa naţională, i-ar fi transmis să nu facă acest pas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Piţurcă i-a sfătuit pe toţi fotbaliştii din circuitul echipei naţionale să nu ia decizia pe care a luat-o Alex Mitriţă.

Victor Piţurcă l-ar fi sfătuit pe Alex Mitriţă să nu ia decizia retragerii de la echipa naţională

(n.r: Vi se pare normal ca jucătorii buni, de naţională, care au jucat anul trecut la European să înceapă să se retragă de la naţională?) Nu, nu mi se pare în regulă acest lucru. Le dau un sfat la absolut toţi jucătorii. Dacă aş fi stat de vorbă cu Mitriţă, l-aş fi sfătuit să nu renunţe niciodată la echipa naţională. Da, nu i-a convenit că nu joacă, a avut probleme şi cu Iordănescu (n.r: cu Edi Iordănescu), a avut, iată, şi cu Mircea Lucescu, dar poate vine un antrenor acum care se bazează pe el. Tu, ca jucător de fotbal, trebuie să îţi doreşti să joci pentru ţara ta”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Selecţionerul Mircea Lucescu a transmis, recent, că va lăsa pe altcineva să conducă naţionala în cazul în care România nu se va califica direct la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena. Tricolorii mai au şanse matematice să prindă primul loc în grupa H de calificare după victoria cu 1-0 cu Austria. România – Austria 1-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Alex Mitriţă s-a retras de la naţională la sfârşitul lunii septembrie

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională la finalul lunii septembrie, în condiţiile în care se afla pe lista preliminară a jucătorilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria.

Reclamă
Reclamă

“După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.

“Joc în China, distanţele sunt uriaşe”

Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.

"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
Reclamă

Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.

“Voi rămâne un suporter al echipei naţionale”

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!

Cu respect și recunoștință,
Alexandru Mitriță”, a transmis Alex Mitriţă în scrisoarea în care şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
17:58
Imagine virală cu Cristi Chivu. Îmbrăţişat de toată echipa după victoria cu Roma
17:50
Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile
17:45
LIVE VIDEORomânia – Franţa se joacă ACUM. Tricolorii vor aurul la European, după calificarea istorică în finală
17:32
Suporterii lui Dinamo și-au “înțepat” rivalii de la Rapid înainte de derby. Mesajul PCH: “Failmentul București”
17:04
Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez
16:54
Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: “Deocamdată”
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus 6 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”