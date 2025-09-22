Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio

Publicat: 22 septembrie 2025, 15:09

Comentarii
Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio

Alexandru Mitriţă - frf.ro

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională  a României. Atacantul de 30 de ani de la Zhejiang FC a făcut anunţul printr-un mesaj oferit prin intermediul frf.ro. El se afla pe lista lărgită anunţată de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională

“Fotbalistul care a bifat prezențe la naționalele de juniori ale României și-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câștigat cu Israel, 2-1, în mandatul lui Cosmin Contra. În acel meci, Mitriță și-a trecut în cont un assist.

Au urmat alte 25 de prezențe la Echipa Națională, el reușind să înscrie și 4 goluri. Ultima sa reușită este cea din septembrie 2024, în victoria cu 3-1 contra Lituaniei, din Liga Națiunilor. Echipa Națională îi mulțumește lui Alexandru Mitriță pentru toate contribuțiile sale și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, se arată pe frf.ro.

Scrisoare de adio a lui Alexandru Mitriţă

“După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.

Reclamă
Reclamă

Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. În plus, știu că mai am doar câțiva ani de carieră la nivel înalt și simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu și al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele. De aceea, vă rog să îmi respectați decizia fără a crea în jurul acesteia speculații fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naționale, care are nevoie de liniște și susținere totală pentru a-și atinge obiectivele.

Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăț și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulțumesc și tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeași frumusețe. V-am simțit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, și fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!

Verificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi realeVerificări în şcolile din Capitală, după un e-mail cu ameninţări. Poliţia: Nu există indicii că ar fi reale
Reclamă

Cu respect și recunoștință,
Alexandru Mitriță

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Observator
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
15:04
“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic
14:33
Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica
14:10
Simona Halep a semnat un nou contract
13:44
OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta
13:31
EXCLUSIVSimona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial
13:23
Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: “Nu e un secret că FRF e interesată”
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul 5 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 6 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca