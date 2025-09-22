Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio - Antena Sport

Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României. Atacantul de 30 de ani de la Zhejiang FC a făcut anunţul printr-un mesaj oferit prin intermediul frf.ro. El se afla pe lista lărgită anunţată de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria.

“Fotbalistul care a bifat prezențe la naționalele de juniori ale României și-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câștigat cu Israel, 2-1, în mandatul lui Cosmin Contra. În acel meci, Mitriță și-a trecut în cont un assist.

Au urmat alte 25 de prezențe la Echipa Națională, el reușind să înscrie și 4 goluri. Ultima sa reușită este cea din septembrie 2024, în victoria cu 3-1 contra Lituaniei, din Liga Națiunilor. Echipa Națională îi mulțumește lui Alexandru Mitriță pentru toate contribuțiile sale și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, se arată pe frf.ro.

Scrisoare de adio a lui Alexandru Mitriţă

“După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simțea că lumea fotbalului i se deschide în față. Emoțiile trăite atunci au fost atât de intense încât și astăzi, după atâția ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simțit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îți auzi imnul și să știi că porți pe umeri speranța și mândria unei țări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată.