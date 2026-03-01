Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. "Revoluţie" totală în fotbalul românesc - Antena Sport

Gică Hagi (61 de ani) va reveni la echipa naţională a României şi îl va înlocui pe Mircea Lucescu. Pentru a ajunge însă la un acord cu “Regele”, conducerea Federaţiei Române de Fotbal a acceptat mai multe condiţii impuse de cel considerat de mulţi cel mai mare fotbalist din istoria noastră.

În ultima perioadă, au existat discuţii legate de urmaşul lui Mircea Lucescu pe banca României, ţinând cont de problemele de sănătate avute de “Il Luce”, cel care însă a acceptat să conducă tricolorii la barajul cu Turcia de pe 26 martie. Hagi a fost primul pe lista FRF şi a acceptat colaborarea, având însă nişte cerinţe clare.

Gică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României

Cea mai importantă dintre ele este ca Hagi să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.

“Regele” ar dori astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.

Hagi doreşte ca la toate categoriile de vârstă ale naţionalei să fie antrenori propuşi de el, astfel ca acesta să fie în control cu tot ce se întâmplă cu tricolorii mici pe care în viitor va dori să se bazeze la naţionala mare. O cerinţă revoluţionară pentru fotbalul nostru, pe care FRF a acceptat-o de asemenea.