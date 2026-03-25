Naţionala României a ajuns la Istanbul! Primele imagini cu jucătorii lui Mircea Lucescu în Turcia

Naţionala României a ajuns la Istanbul în jurul orei 14:00, ora Turciei. Jucătorii lui Mircea Lucescu vor juca joi seară semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 pe stadionul lui Besiktas.
Tricolorii au aterizat la Istanbul şi au plecat direct spre hotel, sub escorta autorităţilor din Turcia. Meciul de joi seară este considerat unul cu grad ridicat de risc, astfel încât numărul forţelor de ordine pregătite pentru acest meci va fi impresionant.
Jucătorii României au ajuns la Istanbul
Ajunşi la hotelul de la Istanbul, jucătorii naţionalei au fost întâmpinaţi de câţiva suporteri. Mircea Lucescu a fost surprins binedispus în momentul în care a intrat în hotel.
Alături de jucătorii României, din delegaţie au mai făcut parte Răzvan Burleanu, preşedintele reales al FRF, Mihai Stoichiţă, dar şi Gino Iorgulescu, preşedintele LPF. Ilie Dumitrescu şi Miodrag Belodedici se numără şi ei printre cei care fac parte din delegaţia României la Istanbul.
Dacă vor reuşi să treacă de Turcia, tricolorii ar da piept, în finala barajului pentru Mondial, cu învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
Dacă tricolorii vor reuşi să îşi îndeplinească visul de a merge la Mondialul american, ar avea parte de o grupă accesibilă la prima vedere, cu Statele Unite, Paraguay şi Australia.
