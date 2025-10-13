Presa internaţională, şocată de ce se poate întâmpla în grupa României: "Poveste demnă de un scenariu de film" - Antena Sport

România a învins-o pe Austria, în preliminariile World Cup 2026, scor 1-0. Golul marcat de Virgil Ghiţă în minutul 90+5 păstrează speranţa în tabăra tricolorilor, de a încheia chiar şi pe primul loc această grupă de calificare şi de a ajunge direct la World Cup 2026.
Sigură de baraj prin intermediul Nations League, România ar mai putea ajunge la baraj şi prin clasarea pe locul al doilea. România nu trebuie să piardă cu Bosnia, pentru a fi sigură că încheie pe locul al doilea.
Presa din Portugalia: “Destinul San Marino depinde de ceea ce va face România”
După meciul cu Bosnia, la Ploieşti vine San Marino, echipă care visează la baraj şi care are nevoie ca România să termine pe locul secund. San Marino şi-a câştigat grupa de Nations League şi poate ajunge la baraj, asta dacă România va ajunge în play-off de pe locul 2.
Paradoxal, San Marino are şanse mai mari de a ajunge la baraj dacă va încasa cât mai multe goluri în România, lucru care ar ajuta tricolorii să fie peste Bosnia, la egalitate de puncte, criteriul de departajare fiind golaverajul.
Despre acest scenariu incredibil au scris şi portughezii, care au descris această situaţie care le dă mari bătăi de cap celor de la FIFA şi UEFA în privinţa corectitudinii de pe teren:
“Destinul San Marino depinde, ironic, de ceea ce va face România, care împarte grupa cu sanmarinezii. România se află în prezent pe locul trei, în spatele Bosniei și Herțegovinei și Austriei – care a învins San Marino cu… 10-0 –, și trebuie să depășească bosniacii pentru a-și asigura un loc în play-off.
Și aici apare paradoxul: cele mai bune interese ale San Marino implică o înfrângere – și de preferință la multe goluri – în fața României, în ultima etapă a calificărilor. Dacă România va câștiga la o diferență mare, ar putea depăși Bosnia la golaveraj și ar putea asigura locul doi, eliberând un loc în play-off care ar beneficia… San Marino.
În caz contrar, dacă România ratează calificarea și rămâne în afara primelor două locuri, va ocupa tocmai locul de care echipa microstatului are nevoie pentru a putea intra. Situația este atât de absurdă încât ridică întrebări etice și de reglementare: FIFA interzice în mod deliberat manipularea rezultatelor, inclusiv pierderea intenționată.
Dar simplul fapt că cel mai bun scenariu posibil pentru San Marino implică o înfrângere categorică face deja această poveste demnă de un scenariu de film”, au scris jurnaliştii de la A Bola.
