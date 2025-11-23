Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc - Antena Sport

S-a aflat decizia radicală acceptată în România înaintea barajului de World Cup 2026 cu Turcia, din martie. LPF e decisă să amâna etapa de Liga 1 de dinaintea meciului crucial al naționalei.
Imediat după tragerea la sorți a barajului, selecționerul Turciei a declarat că și-ar dori ca etapa de campionat să fie amânată, în vederea partidei cruciale de calificare la World Cup 2026.
Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia
Și în România se pregătește aceeași decizie, pentru ca jucătorii să aibă mai mult timp la dispoziție pentru duelul „de foc” cu Turcia. Justin Ștefan, secretarul general de la LPF, a oferit declarații despre această posibilitate. El a declarat că pentru o astfel de amânare, selecționerul Mircea Lucescu trebuie să facă o cerință din timp la Ligă.
Oficialul din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal a afirmat că în cazul în care nu se va găsi o altă dată la care să fie reprogramate partidele din etapa premergătoare barajului cu Turcia, atunci sezonul s-ar putea prelungi în vară cu încă o săptămână.
„În măsura în care Federația și echipa tehnică ne vor înainta o asemenea solicitare, o vom analiza. Cu siguranță că, în măsura în care vor vrea să se amâne o etapă, cred că și noi, și televiziunile, vom lua în considerare chestiunea aceasta și vom încerca să găsim soluții de reprogramare.
Acum, trebuie văzut dacă există aceste soluții de reprogramare. O să vedem la momentul respectiv. În momentul de față, nu avem o solicitare oficială, dar, având în vedere experiența din trecut, e posibil ca cei care conduc zona tehnică a echipei naționale și selecționerul să-și dorească această chestiune.
Bineînțeles că vom căuta soluții împreună cu televiziunile. Presupun că selecționerul va analiza și va vedea dacă are nevoie de o eventuală amânare, pentru a avea jucătorii disponibili mai devreme, că până la urmă acesta este obiectivul.
În măsura în care va exista o astfel de solicitare, vom analiza împreună cu reprezentanții televiziunilor ce variante de reprogramare avem.
Dacă nu vor fi ferestre disponibile, o să vedem dacă putem să mai ne întindem un pic cu finalizarea campionatului.
Clar că va trebui să analizăm împreună și cu Federația această chestiune, că mai sunt și date de Cupa României, care sunt datele lor. Deci, o să fie un dialog în trei”, a declarat Justin Ștefan, conform prosport.ro.
România se va duela cu Turcia pe 26 martie, în deplasare, de la ora 19:00. Dacă va trece de turci, naționala lui Mircea Lucescu va înfrunta în finala barajului naționala câștigătoare din partida Slovacia – Kosovo.
