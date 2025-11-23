Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc - Antena Sport

S-a aflat decizia radicală acceptată în România înaintea barajului de World Cup 2026 cu Turcia, din martie. LPF e decisă să amâna etapa de Liga 1 de dinaintea meciului crucial al naționalei.

Imediat după tragerea la sorți a barajului, selecționerul Turciei a declarat că și-ar dori ca etapa de campionat să fie amânată, în vederea partidei cruciale de calificare la World Cup 2026.

Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia

Și în România se pregătește aceeași decizie, pentru ca jucătorii să aibă mai mult timp la dispoziție pentru duelul „de foc” cu Turcia. Justin Ștefan, secretarul general de la LPF, a oferit declarații despre această posibilitate. El a declarat că pentru o astfel de amânare, selecționerul Mircea Lucescu trebuie să facă o cerință din timp la Ligă.

Oficialul din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal a afirmat că în cazul în care nu se va găsi o altă dată la care să fie reprogramate partidele din etapa premergătoare barajului cu Turcia, atunci sezonul s-ar putea prelungi în vară cu încă o săptămână.

„În măsura în care Federația și echipa tehnică ne vor înainta o asemenea solicitare, o vom analiza. Cu siguranță că, în măsura în care vor vrea să se amâne o etapă, cred că și noi, și televiziunile, vom lua în considerare chestiunea aceasta și vom încerca să găsim soluții de reprogramare.