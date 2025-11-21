Gică Hagi, în presa din Istanbul: "Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei" - Antena Sport

Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00. Gică Hagi a făcut istorie în tricoul formaţiei Galatasaray, iar pentru turci românul este o legendă. Şi înaintea disputei, ziariştii din Turcia l-au sunat pe Gică Hagi.

El a avut câteva cuvinte de apreciere la adresa formaţiei “Semilunei”, dar favorita lui Hagi rămâne România pentru duelul din martie.

“În martie, voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei în dreapta. Glumesc, desigur, dar e clar că sunt 100% de partea României”, a declarat Hagi pentru www.fanatik.com.tr.

„Pe de altă parte, Turcia e a doua mea patrie. Familia mea și cu mine ne-am simțit întotdeauna extraordinari. Mulțumesc Turciei pentru că are atâta grijă de mine. În rest, sunt 100% român. Echipa sufletului meu a fost întotdeauna echipa națională”, a mai spus Hagi sursei menţionate.