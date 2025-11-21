„Suferă teribil”. Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu înaintea barajului de World Cup - Antena Sport

Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu, înaintea barajului de World Cup 2026. România se va duela cu Turcia în semifinala play-off-ului, meciul urmând să se dispute pe 26 martie, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul în care va trece de Turcia, România se va duela pentru un loc la World Cup 2026 cu învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

Turcii au identificat punctul slab al naționalei lui Mircea Lucescu

Jurnaliștii turci i-au analizat pe „tricolori”, după tragerea la sorți, și au subliniat faptul că elevii lui Mircea Lucescu „suferă teribil” atunci când întâlnesc o națională care face un pressing agresiv.

Totodată, turcii au remarcat mai mulți jucători ai României, printre care Dennis Man, Andrei Rațiu și Ianis Hagi, pe fiul „Regelui” numindu-l „vedeta” naționalei. Ei au oferit detalii și despre situația lui Umit Akdag, care poate evolua pentru ambele naționale.

„Acest drum ne poate duce la Cupa Mondială. România este o echipă care suferă teribil în fața adversarilor care fac un presing agresiv. Printre cele mai periculoase nume din echipa națională a României se numără Dennis Man, care joacă la PSV, Andrei Rațiu de la Vallecano și vedeta lui Alanyaspor, Ianis Hagi.