“Șocul cu Lucescu ne-a zdruncinat”. Bîrligea, descumpănit după Slovacia – România 2-0. Ce a spus de autogol

Daniel Bîrligea a oferit o primă reacție după ce România a fost învinsă de Slovacia la ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca “tricolorilor”. Atacantul care și-a marcat în proprie poartă în prima repriză a catalogat rezultatul drept o dezamăgire și a pus eșecul și pe seama problemelor de sănătate pe care le-a avut “Il Luce”, care au afectat întreg vestiarul.
România a suferit un eșec categoric în fața Slovaciei în ceea ce a reprezentat duelul naționalelor învinse în semifinala barajului de Mondial. Duelul de la Bratislava, care a fost ultimul din mandatul lui Mircea Lucescu, a fost decis de autogolul lui Bîrligea și gafa monumentală a lui Aioani.
Reacția lui Daniel Bîrligea după Slovacia – România 2-0
După meci, atacantul FCSB-ului a discutat despre prestația sa și a colegilor și a dezvăluit că și-ar fi dorit să încheie această campanie cu o victorie. Ulterior, Bîrligea a oferit și explicații pentru autogolul său din minutul 7, care s-a produs la capătul unui corner în care mingea a fost lovită cu capul de Hancko, după care a ricoșat în vârful “tricolorilor”. Pe final, atacantul a vorbit și despre ce urmează pentru România, care va avea un nou selecționer în persoana lui Gică Hagi.
“Cred că puteam să muncim mai mult și cu siguranță este o dezamăgire. Trebuia să avem măcar un rezultat pozitiv acum ca să plecăm data viitoare de la un moral mai bun, dar trebuie să muncim și mai bine pe data viitoare ca să creștem toți împreună și trebuie să fiți uniți.
Cu siguranță cred că șocul cu domnul nea Mircea ne-a făcut un pic cu gânduri mai… Ne-a zdrunciat un pic și nu cred că mulți dintre noi am fost cu gândul la fotbal, dar totuși trebuia să jucăm acest meci și trebuia să dăm mai mult pentru dânsul.
(N.r. despre faza autogolului) E o fază unde nu prea ai ce să faci. Când te lovește o minge și în piept, nu prea ai cum să o controlezi, a venit dintr-un unghi nefavorabil și din păcate a intrat în poartă.
(Ce urmează pentru România?) Vom vedea, cu siguranță va fi un nou început. Trebuie să fim toți uniți, să muncim mai mult și să dăm totul din prima zi de când vom veni din nou“, a spus atacantul naționalei în exclusivitate pentru AntenaSport.
Rezumat Slovacia – România 2-0
