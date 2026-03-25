Turcii i-au pupat mâna lui Mircea Lucescu. Primit regeşte la conferinţa de presă

Radu Constantin Publicat: 25 martie 2026, 19:54

Barajul dintre Turcia și România a intrat pe ultima sută de metri. Toți suporterii din România așteaptă cu nerăbdare ca duelul de pe Beșiktaș Arena să înceapă. La fel şi fanii din Turcia. Chiar dacă românii le sunt adversari, iar meciul este decisiv, fanii turci nu pot uita performanţele pe care le-au avut cu Mircea Lucescu, Gică Hagi sau Gică Popescu.

Încă de de la sosire, Mircea Lucescu a fost primit călduros de fanii turci, dar un moment cu adevărat plăcut pentru român s-a întâmplat la conferinţa de presă, atunci când un jurnalist turc i-a pupat mâna.

Şi în presa turcă, Mircea Lucescu s-a bucurat de apreciere. “Lucescu este un geniu tactic. Înainte de fiecare meci, le oferă jucătorilor analize excelente ale adversarilor”, au scris turcii.

Mircea Lucescu a fost şi selecţionerul Turciei

Românul Mircea Lucescu a antrenat la Galatasary (2000-2002), dar şi la Beșiktaș (2002-2004). De asemenea, Mircea Lucescu a fost și selecționer al Turciei, în perioada 2017-2019.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
Trucul prin care poţi reduce consumul de combustibil cu 20%
Edi Iordănescu rupe tăcerea! Cu cine ar juca în Turcia – Romania fostul selecționer de la EURO
VideoJurnal Antena Sport| Barajul e lucrare grea
VideoJurnal Antena Sport| Turcu-i frate cu românul
VideoJurnal Antena Sport| O calificare e de aur
VideoJurnal Antena Sport| Spirit de învingător
Ionuț Radu s-a decis! Ce se întâmplă cu portarul României la barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială
VideoGrand Prix, ediția 41 | Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu al Japoniei
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia
