Turcii i-au pupat mâna lui Mircea Lucescu. Primit regeşte la conferinţa de presă

Barajul dintre Turcia și România a intrat pe ultima sută de metri. Toți suporterii din România așteaptă cu nerăbdare ca duelul de pe Beșiktaș Arena să înceapă. La fel şi fanii din Turcia. Chiar dacă românii le sunt adversari, iar meciul este decisiv, fanii turci nu pot uita performanţele pe care le-au avut cu Mircea Lucescu, Gică Hagi sau Gică Popescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Încă de de la sosire, Mircea Lucescu a fost primit călduros de fanii turci, dar un moment cu adevărat plăcut pentru român s-a întâmplat la conferinţa de presă, atunci când un jurnalist turc i-a pupat mâna.

Şi în presa turcă, Mircea Lucescu s-a bucurat de apreciere. “Lucescu este un geniu tactic. Înainte de fiecare meci, le oferă jucătorilor analize excelente ale adversarilor”, au scris turcii.

Mircea Lucescu a fost şi selecţionerul Turciei

Românul Mircea Lucescu a antrenat la Galatasary (2000-2002), dar şi la Beșiktaș (2002-2004). De asemenea, Mircea Lucescu a fost și selecționer al Turciei, în perioada 2017-2019.