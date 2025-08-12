Edi Iordănescu, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia: „Am avut discuții personale” - Antena Sport

Edi Iordănescu a făcut un anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia. Antrenorul polonezilor a recunoscut faptul că a încercat să-l convingă pe fiul „Regelui” să semneze cu echipa sa.
Fostul selecționer a transmis că a purtat discuții personale cu internaționalul român, în vederea unui transfer la Legia. Iordănescu Jr a dezvăluit că pretențiile salariale ale lui Ianis Hagi au fost prea mari pentru formația din Polonia.
Edi Iordănescu, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la Legia Varșovia
Totodată, Edi Iordănescu a mai dezvăluit că în discuțiile purtate, Ianis Hagi i-a dezvăluit faptul că își dorește să prindă un transfer în Top 5 campionate ale Europei. Internaționalul român este în continuare liber de contract, după despărțirea de Rangers.
„El a fost un interes pentru noi și nu a fost singurul român de interes. Da, cu el am avut discuții inclusiv personale. El a avut anumite pretenții financiare, pe care nu vreau să le comentez, dar clar peste posibilitățile noastre în acest moment.
În același timp, știu că își dorea foarte mult să meargă într-un campionat mai puternic, mă refer la Top 5, și alea erau prioritățile lui și atunci nu era cazul să insist sau să pun o presiune artificială pe el. Fiecare își alege viitorul.
Era încântat de posibilitatea de a lucra din nou împreună, cum eram și eu. Adică a fost un plus imens, dar el a avut alte așteptări. Acum sincer nu știu ce gânduri are. În ultima perioadă nu am mai vorbit.
Edi Iordănescu, despre Ianis Hagi: „Am mare încredere în el”
Noi am făcut niște transferuri și e posibil sa mai vină unul, doi jucători, ne-am acoperit. Nu știu ce să spun. Cred că el în primul rând ar trebui să se gândească ce vrea și în funcție de asta putem să ne gândim dacă ar mai putea intra în calcul sau nu. Dar depinde de ce își dorește el.
Sigur că e un jucător cu foarte mult potențial și cu valoare, eu îl respect foarte mult. Am încredere mare în el și sunt sigur că, indiferent de decizia pe care o va lua, cariera lui va merge în continuare și sunt alături de el, cum sunt alături de toți de care am lucrat, în mod special de băieții de la echipa națională, le urez baftă.