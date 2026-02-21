Victor Angelescu, replică la videoul cu câinele care adulmecă o pană: "Nu au avut cea mai bună strategie" - Antena Sport

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a 28-a din Liga 1.
Întrebat despre videoul cu câinele care adulmeca o pană, postat de Dinamo, Victor Angelescu a catalogat decizia luată de oficialii din Ştefan cel Mare drept o strategie neinspirată.
“Nu vreau să comentez, nu şi-au locul astfel de lucuri. Sunt mândru de jucătorii Rapidului, de fani. Nu mi se pare că nu au avut cea mai bună strategie cu acea postare”, a spus Angelescu la Digi Sport.
“Era alt meci dacă era golul respectiv. M-am dus să văd faza, a fost fault. Punctele au fost foarte importante pentru noi, că voiam să ţinem de Dinamo şi Craiova. Era necesar să câştigăm acest meci”, a mai spus acţionarul giuleştenilor.
El a vorbit şi despre noile transferuri, Moruţan şi Paraschiv, care au avut o evoluţie bună cu Dinamo. Ultimul chiar a reuşit să înscrie: “Normal că mă bucur pentru ei, Moruţan a dat pasă de gol, Paraschiv a dat gol, dar ţin să felicit toată echipa. Sunt mândru de ei!”.
Angelescu crede că lupta la play-off este încă deschisă: “E foarte interesant, cine merită să ajungă acolo să ajungă. Cred că eşti în play-off când ai matematic punctele”.
