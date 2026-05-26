Marius Lăcătuş a comentat scandalul dintre Pancu şi CFR Cluj! Avertismentul pentru antrenorul care a ales Rapid

Câştigătorul Cupei Campionilor, Marius Lăcătuş (62 de ani), a vorbit despre scandalul dintre Daniel Pancu (48 de ani) şi cei de la CFR Cluj.
Despărţirea lui Pancu de CFR Cluj e doar o problemă de ore. Pancu va semna cu Rapid, club care s-a despărţit deja de Costel Gâlcă (54 de ani).
Marius Lăcătuş l-a avertizat pe Daniel Pancu în privinţa venirii la Rapid: “S-ar putea să fie reacţii”
Lăcătuş a spus că, având în vedere trecutul său rapidist, Pancu e “alegerea perfectă” pentru giuleşteni. Totuşi, l-a avertizat pe Daniel Pancu. “Fiara” consideră că nu e exclus ca şi Pancu să treacă prin momente dificile pe banca Rapidului.
Lăcătuş nu a înţeles de ce despărţirea dintre Pancu şi CFR Cluj nu s-a putut face amiabil şi s-a ajuns la scandal şi la jigniri.
“Au venit după rezultatele astea. Ajungi în situația să termini campionatul pe locul trei și să joci în cupele europene, iar după aceea să arunci cu noroi în tot ceea ce s-a realizat acolo.
Bănuiesc că nu doar Pancu a făcut asta, dar el și-a adus o contribuție uriașă la obținerea acestui rezultat. Dar a fost sprijinit și de cei din jur.
Dacă stăm și ne gândim la rezultatele obținute cu CFR-ul, faptul că știe toată lumea că este rapidist, sigur este alegerea perfectă.
Dar, așa bine cum știm toți, în Giulești, când îți propui niște obiective mărețe și ești în situația în care să nu le îndeplinești, s-ar putea să fie reacții, chiar și la adresa lui Pancu. Să nu uităm că au mai fost și alții care au plecat”, a spus Marius Lăcătuş pentru digisport.ro.
