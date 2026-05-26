Mihai Stoica, “înţepături” la Daniel Pancu: “Nu a antrenat pe nimeni până acum!” Ce îi reproşează tehnicianului

Mihai Stoica l-a taxat pe Daniel Pancu pentru declaraţiile jignitoare avute la adresa clubului CFR Cluj. El crede că a ajuns la o varstă în care ar trebui să fie mai responsabil.

“Se apropie și el de 50 de ani și trebuie să fie puțin mai ponderat. Dacă foloseam eu «domnul rahat» și alte chestii de-astea, eram pus la zid din față și din profil”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Managerul de la FCSB a făcut referire la episodul în care Daniel Pancu l-a numit “domnul Rahat” pe Iuliu Mureşan, după ce oficialul l-a făcut “trădător”.

Mai mult, Mihai Stoica mai spune că Daniel Pancu încă nu poate spune că este un antrenor cu experienţă, deoarece a antrenat foarte puţin.

„Eu am o părere foarte bună despre antrenorul Pancu, chiar dacă nu a antrenat pe nimeni până acum. A fost selecționer puțin, a fost antrenor la Iași puțin, iar acum a fost câteva etape la CFR Cluj. Cred că are un real talent pentru meseria asta, dar nu am reușit niciodată să-i înțeleg discursul.