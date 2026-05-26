Chivu recunoaște: „Asta s-a văzut!” Cea mai mare problemă pe care a avut-o în primul sezon pe banca lui Inter

Inter Milano a cucerit pentru doar a treia oară în istoria clubului titlul în Serie A, precum și Coppa Italia. La primul sezon cu Chivu pe bancă, Inter a fost de departe cea mai puternică echipă din Italia.
Cristi Chivu a reușit să devină primul om care face eventul cu Inter atât ca jucător, cât și ca manager.
Principala problemă avută de Chivu la Inter
Chivu, cel care se pregătește să semneze un nou contract cu Inter, spune că performanța lui Inter de a cucerit titlul și cupa este cu atât mai mare cu cât nu a avut un presezon bine pus la punct.
„Atât ca jucător, cât și acum ca antrenor, simți o responsabilitate uriașă când înțelegi ce înseamnă acest club pentru istorie și pentru suporteri. E un sentiment special să trăiești asta din ambele perspective. Așteptările erau foarte mari. Să nu uităm că nu am avut timp pentru o pregătire adevărată din cauza Campionatului Mondial al Cluburilor. Am avut doar trei săptămâni de vacanță și da, asta s-a văzut.
Totul pornește de la oamenii care își fac partea lor de muncă, de la ambiția pe care au avut-o, responsabilitatea arătată pe parcursul sezonului și efortul enorm pe care l-au depus. Asta face lucrurile mai ușoare. Mai ușoare în sensul în care poți rămâne competitiv și poți scoate cea mai bună versiune din ceea ce ai la dispoziție în acel moment. Pas cu pas am construit ceva care ne-a permis să sărbătorim la finalul sezonului” a spus Chivu.
Antrenorul român l-a omagiat și pe căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, pe care îl consideră vital pentru succesul echipei.
„Istoria acestui club a avut mereu mari atacanți care au dat totul pentru Inter. Ei sunt cei care au scris istoria clubului. Lautaro este ceva special pentru că încă joacă pentru noi și încă își poate îmbunătăți cifrele. Dacă mă uit la cei mai buni marcatori din istoria lui Inter, el este deja pe locul trei și încă face parte din această echipă și din acest club. Cred că va mai scrie multe pagini importante în istoria lui Inter” a mai spus Chivu.
Cristian Chivu reflects on winning the double with @Inter in his first season as manager 🧠
— B/R Football (@brfootball) May 26, 2026
