Cum a numit-o fostul campion de la US Open, Juan Martin del Potro, pe Simona Halep!

EXCLUSIV

Bogdan Stănescu Publicat: 26 mai 2026, 23:11

Juan Martin del Potro, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Juan Martin del Potro (37 de ani), care s-a retras din activitate în 2024, a vorbit despre Simona Halep (34 de ani), fostul lider mondial din clasamentul femeilor.

Del Potro, care a cucerit US Open în 2009, a mărturisit că a avut mereu o relaţie bună cu Simona Halep. El a numit-o “prietena” lui, dintre jucătoare, pe românca ce a fost cea mai bună din lume.

Juan Martin del Potro despre Simona Halep: “Una dintre prietenele mele dintre jucătoare”

“Am petrecut mulţi ani concurând. Ne-am înţeles foarte bine. Pot spune chiar că a fost una dintre prietenele mele dintre jucătoare. Am susţinut-o mereu. Mai ales când a apărut problema cu dopajul. Mă uit la ea acum şi o văd fericită”, a declarat Juan Martin del Potro, în exclusivitate pentru AntenaSport. 

Simona Halep şi Juan Martin del Potro au inaugurat, sâmbătă, Centrul Naţional de Tenis de la Chişinău. Cei doi au participat la Chişinău şi la un meci demonstrativ.

Simona Halep și Radu Albot i-au învins pe Lia Belibova şi Juan Martin del Potro cu 6-4, 2-6, 10-7.

