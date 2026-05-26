Pochettino a ales lotul SUA pentru Mondial! Staruri de la Milan sau Juventus, 0 jucători de la Inter Miami

Mauricio Pochettino este la prima experiență ca selecționer; el a preluat naționala Statelor Unite în 2024

Selecționerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, a ales oficial cei 26 de jucători care vor reprezenta una dintre gazdele turneului final din această vară.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Pochettino a anunțat lotul SUA

Pochettino a ales 8 jucători din campionatul intern, Major League Soccer, însă niciunul de la Inter Miami. Iar toți atacanții evoluează în campionate din afara SUA, de la echipe importante precum AC Milan, PSV, Marseille sau Leeds.

SUA se află în grupa D la Campionatul Mondial și va întâlni pe 12 iunie Paraguay, la Los Angeles, pe 19 iunie la Seattle joacă împotriva Australiei, iar pe 25 iunie, tot în L.A., are meci cu Turcia.

SUA va juca pentru a 12-a oară la un Campionat Mondial. Cea mai bună performanță în era modernă a fost sfertul de finală din 2002.