Lucas Digne și-a turnat cenușă în cap la două zile după Franța – Spania 0-2: „Este sfârțitul unui vis”

Fundaşul francez Lucas Digne şi-a făcut mea culpa după ce a avut o evoluţie slabă în meciul pe care „les Bleus” l-au pierdut marţi în faţa Spaniei (0-2) în prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2026, care s-a văzut în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
După o prestaţie complicată împotriva Spaniei şi a lui Lamine Yamal, Lucas Digne şi-a recunoscut greşeala, joi, printr-un mesaj postat pe contul său de Instagram. „Cel mai greu lucru astăzi este să găsesc cuvintele pentru a-mi exprima imensa dezamăgire. În primul rând, sunt dezamăgit de mine însumi”, a scris jucătorul echipei Aston Villa, care urmează să se alăture lui PSG.
Ce a spus Lucas Digne la două zile după Franța – Spania
Marţi seară, Lucas Digne a avut mari dificultăţi în a-l bloca pe Lamine Yamal. Pe lângă faptul că a comis un fault în careu după ceva mai mult de 20 de minute de joc, fundaşul stânga francez a fost pus în permanenţă în dificultate de jucătorul Barcelonei, situaţie care a dus la înlocuirea sa cu Theo Hernandez (minutul 71) şi la eliminarea Franţei, notează agerpres.ro.
La două zile după această imensă dezamăgire, jucătorul francez a transmis un mesaj pe contul său de Instagram.
„Aşadar, acesta este sfârşitul unui vis. Visul unui copil şi, cu siguranţă, visul miilor de oameni care ne-au susţinut… Sfârşitul unui vis poate fi dificil, iar trezirea la realitate, şi mai brutală.
Cel mai greu lucru astăzi este să găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima această dezamăgire uriaşă. În primul rând, sunt dezamăgit de mine însumi. Sunt, de asemenea, dezamăgit pentru această echipă, pentru tot efortul depus şi pentru acest grup de jucători extraordinari”, a scris el.
La CM 2026, jucătorul a fost inclus în echipa de start de cinci ori. La începutul turneului, el nu a făcut parte din primul unsprezece în meciurile cu Senegal (3-1) şi Norvegia (4-1).
L’Equipe, verdict dur după ce Franţa a fost eliminată: „Sufocată în toate compartimentele!”
Presa din Hexagon a reacţionat imediat după ce Franţa a ratat prezenţa pentru a treia oară consecutiv în finala Cupei Mondiale. Spania s-a impus cu 2-0, iar jurnaliştii de la L’équipe dau un verdict dur şi sincer: echipa pregătită de Didier Deschamps nu a avut vreo şansă!
„Echipa Franței a pierdut în mod logic semifinala Cupei Mondiale (0-2) în fața unei impresionante echipe a Spaniei, care i-a învins din nou pe „Les Bleus”, după succesul de la EURO 2024”, au sris francezii de la L’équipe.
Totodată, jurnaliştii scriu că Franţa a părăsit Mondialul exact într-o zi specială pentru ţară: ziua naţională!
„În această zi de 14 iulie, ziua națională a Franței, momentul lor de glorie nu a venit. Naționala Franței nu va disputa a treia finală consecutivă de Cupă Mondială. După un turneu în care nu avusese parte de un adversar cu adevărat dificil, echipa pregătită de Didier Deschamps a primit vineri, la Arlington, o adevărată lecție de fotbal din partea Spaniei. Scorul de 0-2 a lăsat impresia, surprinzătoare și chiar stânjenitoare pe alocuri, că în fața controlului total exercitat de spanioli nu a existat niciodată cu adevărat un meci echilibrat”, a mai scris cei de la L’équipe.
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