Lucas Digne și-a turnat cenușă în cap la două zile după Franța – Spania 0-2: „Este sfârțitul unui vis”

Fundaşul francez Lucas Digne şi-a făcut mea culpa după ce a avut o evoluţie slabă în meciul pe care „les Bleus” l-au pierdut marţi în faţa Spaniei (0-2) în prima semifinală a Cupei Mondiale de fotbal 2026, care s-a văzut în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După o prestaţie complicată împotriva Spaniei şi a lui Lamine Yamal, Lucas Digne şi-a recunoscut greşeala, joi, printr-un mesaj postat pe contul său de Instagram. „Cel mai greu lucru astăzi este să găsesc cuvintele pentru a-mi exprima imensa dezamăgire. În primul rând, sunt dezamăgit de mine însumi”, a scris jucătorul echipei Aston Villa, care urmează să se alăture lui PSG.

Ce a spus Lucas Digne la două zile după Franța – Spania

Marţi seară, Lucas Digne a avut mari dificultăţi în a-l bloca pe Lamine Yamal. Pe lângă faptul că a comis un fault în careu după ceva mai mult de 20 de minute de joc, fundaşul stânga francez a fost pus în permanenţă în dificultate de jucătorul Barcelonei, situaţie care a dus la înlocuirea sa cu Theo Hernandez (minutul 71) şi la eliminarea Franţei, notează agerpres.ro.

La două zile după această imensă dezamăgire, jucătorul francez a transmis un mesaj pe contul său de Instagram.

„Aşadar, acesta este sfârşitul unui vis. Visul unui copil şi, cu siguranţă, visul miilor de oameni care ne-au susţinut… Sfârşitul unui vis poate fi dificil, iar trezirea la realitate, şi mai brutală.