Fernando Alonso, declaraţie de senzaţie: „Vreau să ajung repede acasă, să văd finala Cupei Mondiale”

Principalul obiectiv al lui Fernando Alonso pentru weekendul Marelui Premiu al Belgiei va fi să se asigure că ajunge acasă la timp pentru a urmări duminică meciul dintre Spania şi Argentina, finala Cupei Mondiale de fotbal. Finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina, e în direct duminică, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei e duminică, de la ora 16:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Echipa Aston Martin a pilotului spaniol s-a situat în coada clasamentului de Formula 1 în acest sezon, având dificultăţi în a termina cursele şi obţinând doar un punct în nouă etape.
Fernando Alonso: „Duminică prioritatea mea va fi să ajung acasă şi să urmăresc meciul”
Belgia, ultima cursă înainte ca Aston Martin să introducă o îmbunătăţire majoră a şasiului – urmând ca motorul îmbunătăţit să fie lansat ulterior –, ar putea marca un moment de criză înainte ca lucrurile să înceapă să se îmbunătăţească.
În 2010, ultima dată când o cursă de Formula 1 a coincis cu cel mai important meci de fotbal, Alonso era la Ferrari şi lupta pentru victorii.
Spania, acum campioană europeană, a câştigat Cupa Mondială din Africa de Sud şi urmăreşte să obţină al doilea titlu împotriva deţinătoarei titlului.
„Va fi altfel. Nu ne aşteptăm la prea multe în acest weekend”, a declarat pentru jurnalişti, la Spa-Francorchamps, Alonso. „Sincer să fiu, duminică prioritatea mea va fi să ajung acasă şi să urmăresc meciul.”
Finala este programată la ora 19:00 GMT, iar cursa de Formula 1 va începe la ora 13:00 GMT.
Argentinianul Franco Colapinto: „Cu siguranţă o să fiu mult mai emoţionat în legătură cu meciul decât cu cursa”
„O să fie complicat, pentru că zburăm înapoi acasă”, a spus Alonso. „Aşa că, probabil, duminică, în a doua repriză, o să pot urmări meciul. Iar prima repriză o să o ratez pur şi simplu.”
Argentinianul Franco Colapinto, care concurează pentru Alpine, echipă deţinută de Renault, şi spaniolul Carlos Sainz de la Williams se vor confrunta cu probleme similare.
„Cu siguranţă o să fiu mult mai emoţionat în legătură cu meciul decât cu cursa”, a spus Colapinto.
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