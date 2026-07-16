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Fernando Alonso, declaraţie de senzaţie: „Vreau să ajung repede acasă, să văd finala Cupei Mondiale”

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iulie 2026, 21:58

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Fernando Alonso, declaraţie de senzaţie: „Vreau să ajung repede acasă, să văd finala Cupei Mondiale

Fernando Alonso / Profimedia Images

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Principalul obiectiv al lui Fernando Alonso pentru weekendul Marelui Premiu al Belgiei va fi să se asigure că ajunge acasă la timp pentru a urmări duminică meciul dintre Spania şi Argentina, finala Cupei Mondiale de fotbal. Finala Cupei Mondiale, Spania – Argentina, e în direct duminică, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei e duminică, de la ora 16:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Echipa Aston Martin a pilotului spaniol s-a situat în coada clasamentului de Formula 1 în acest sezon, având dificultăţi în a termina cursele şi obţinând doar un punct în nouă etape.

Fernando Alonso: „Duminică prioritatea mea va fi să ajung acasă şi să urmăresc meciul”

Belgia, ultima cursă înainte ca Aston Martin să introducă o îmbunătăţire majoră a şasiului – urmând ca motorul îmbunătăţit să fie lansat ulterior –, ar putea marca un moment de criză înainte ca lucrurile să înceapă să se îmbunătăţească.

În 2010, ultima dată când o cursă de Formula 1 a coincis cu cel mai important meci de fotbal, Alonso era la Ferrari şi lupta pentru victorii.

Spania, acum campioană europeană, a câştigat Cupa Mondială din Africa de Sud şi urmăreşte să obţină al doilea titlu împotriva deţinătoarei titlului.

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Va fi altfel. Nu ne aşteptăm la prea multe în acest weekend”, a declarat pentru jurnalişti, la Spa-Francorchamps, Alonso. „Sincer să fiu, duminică prioritatea mea va fi să ajung acasă şi să urmăresc meciul.

Finala este programată la ora 19:00 GMT, iar cursa de Formula 1 va începe la ora 13:00 GMT.

Argentinianul Franco Colapinto: „Cu siguranţă o să fiu mult mai emoţionat în legătură cu meciul decât cu cursa”

O să fie complicat, pentru că zburăm înapoi acasă”, a spus Alonso. „Aşa că, probabil, duminică, în a doua repriză, o să pot urmări meciul. Iar prima repriză o să o ratez pur şi simplu.

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Argentinianul Franco Colapinto, care concurează pentru Alpine, echipă deţinută de Renault, şi spaniolul Carlos Sainz de la Williams se vor confrunta cu probleme similare.

Cu siguranţă o să fiu mult mai emoţionat în legătură cu meciul decât cu cursa”, a spus Colapinto.

Ieri (în semifinala împotriva Angliei) ne-am distrat foarte mult, dar am şi suferit mult. Însă dacă nu suferi puţin, nu eşti argentinian. A fost unul dintre acele meciuri în care eşti foarte încordat, dar apoi sărbătoreşti din plin. A fost o noapte lungă, dar foarte distractivă.
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