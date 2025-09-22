Eric, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express: "Când aţi bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit" - Antena Sport

SuperFAZE revine în această noapte, după Asia Express, cu un invitat special: brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, cu 66 de goluri! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, Eric retrăiește emoțiile Cupei Mondiale și dezvăluie cum a trăit marile momente din fotbalul mondial.

„Toată Brazilia credea că vom juca cu România în semifinale”, povestește Eric, cu referire la Mondialul din 1994, turneul care i-a schimbat viața. „Această Cupă m-a făcut să vreau să devin fotbalist. Bunicul meu a cumpărat televizor nou ca să putem urmări meciurile la turneul din 1994”, a adăugat fostul jucător din Liga 1.

Legătura dintre România și Brazilia a avut un moment special atunci: victoria tricolorilor în fața Argentinei lui Maradona. „Când aţi bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit”, spune Eric la SuperFAZE, dezvăluind ce impact a avut succesul României asupra suporterilor din țara sa natală.

SuperFAZE aduce în fiecare luni noapte la Antena 1 povești, faze memorabile și invitați de legendă. În această seară, Eric se alătură galeriei de mari nume care au trecut prin studio: Ioan Andone, Adrian Ilie sau Gică Craioveanu.

