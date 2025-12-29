Se mută Dinamo din București în play-off? Ce variantă ia în calcul Andrei Nicolescu - Antena Sport

Dinamo București va fi cel mai probabil una dintre cele șase echipe care vor fi prezente în play-off, ceea ce înseamnă că formația antrenată de Zeljko Kopic va fi implicată în lupta la titlu.

Având în vedere faptul că Arena Națională nu va fi disponibilă în acea perioadă, Andrei Nicolescu ia în calcul mutarea echipei din capitală și disputarea meciurilor de pe teren propriu în provincie.

Dinamo – FCSB la Târgoviște? Ce spune Andrei Nicolescu

Dinamo și-a disputat meciurile din acest sezon de pe teren propriu pe Arena Națională, însă cel mai mare stadion al țării va fi indisponibil la partidele care vor avea loc în play-off.

Conducerea „câinilor” ia în calcul revenirea pe Arcul de Triumf, însă Andrei Nicolescu nu exclude și varianta ca echipa din Ștefan cel Mare să joace la Târgoviște, Sibiu sau chiar Cluj-Napoca.

„În play-off, vom lăsa suporterii să aleagă unde să jucăm, în cazul în care Arena Națională va fi închisă. Poate fi Arcul de Triumf sau chiar una dintre arenele din provincie, care sunt mai mari. Poate Sibiu, Cluj sau Târgoviște”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.