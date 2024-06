"Sunt capabili de asta!" Francezii au analizat grupa României de la EURO și au venit cu un verdict surprinzător pentru tricolori! - Antena Sport

În urma acestei remize au apărut foarte multe reacţii negative. Mihai Stoichiţă consideră însă că acest rezultat reprezintă un lucru bun, în condiţiile în care un astfel de rezultat te pune pe gânduri înaintea unui turneu final:

„Eu am mare încredere în ei, i-am felicitat. Vă dați seama că nu au fost fericiți, dar trebuie să reducem amărăciunea și să mergem mai departe. A fost totuși un meci amical, o echipă care nu are cine știe ce jucători. Fiecare meci are istoria lui.

Este foarte bine că s-a întâmplat așa pentru că devii circumspect înainte de meciurile importante. E un lucru care te pune pe gânduri”, a declarat Mihai Stoichiţă, la digisport.ro.